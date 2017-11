Gigi Hadid no irá al desfile de Victoria's Secret en China

SHANGAI, China(AP )

La supermodelo Gigi Hadid anunció el viernes que no participará en el desfile de Victoria’s Secret previsto para la semana que viene en Shangai, unos meses después de que internautas chinos la acusaran de comportamiento racista.



“Estoy muy triste de no poder ir a China este año. Adoro a mi familia de Victoria’s Secret, y estaré con todas mis chicas en espíritu!”, escribió Hadid en un post en su cuenta de Twitter.



Hadid no indicó el motivo de su ausencia, y Victoria’s Secret declinó hacer comentarios sobre el tema.



La inesperada salida de la modelo llega meses después de que un video de Hadid desencadenara un aluvión de críticas en los medios sociales chinos. En la grabación se veía a Hadid achinando los ojos, un gesto que parecía ser una referencia a un estereotipo sobre los rasgos faciales asiáticos.



Hadid respondió disculpándose en septiembre en la popular plataforma china de microblogs Weibo, similar a Twitter.



“He aprendido a tener mucho cuidado en cómo pueden verse o mostrarse mis acciones y confío en que acepten mi disculpa”, indicó el mensaje.



En un primer momento no estaba claro si Hadid había visto rechazada su visa.



Cuando se preguntó sobre el tema en una sesión informativa rutinaria, un portavoz del Ministerio chino de Exteriores dijo que no tenía información clara sobre la cuestión.



No es raro que las autoridades chinas denieguen visas a miembros de la industria del entretenimiento por motivos políticos.



En un ejemplo reciente, cuando aumentó la tensión entre China y Corea del Sur por un sistema de defensa antimisiles estadounidenses, algunos actores y estrellas del pop coreano tuvieron que cancelar visitas a China que habían provocado mucha expectación debido a demoras en sus visas.



El actor surcoreano Ha Jung Woo no logró una visa para participar en un proyecto cinematográfico chino llamado “The Mask”, protagonizado por la actriz china Zhang Ziyi.