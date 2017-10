George Saunders es favorito de apostadores para el Booker

LONDRES, Inglaterra(AP )

El novelista estadounidense George Saunders es el favorito de los apostadores para ganar el prestigioso Premio Man Booker para la ficción en inglés por su novela “Lincoln in the Bardo”. El ganador será anunciado en Londres en las próximas horas.



Seis novelas disputan el premio de 50 mil libras (66 mil dólares). En el libro de Saunders, el presidente Abraham Lincoln visita la tumba de su hijo de 11 años en un cementerio en Washington en 1862.



Los otros dos autores estadounidenses finalistas son Paul Auster con “4321”, y Emily Fridlund con “History of Wolves”.



También son finalistas la novelista escocesa Ali Smith con “Autumn”, ambientada en la Inglaterra del Brexit; el británico de origen paquistaní Mohsin Hamid con “Exit West, una historia de migrantes; y Fiona Mozley con su opera prima “Elmet”, la historia de una familia independente amenazada.



El premio, objeto de gran especulación y muchas apuestas, suele aportarle al ganador un gran aumento en las ventas y mucho prestigio.



El ganador recibirá el galardón de manos de Camilla, la esposa del príncipe Carlos.



El premio fue fundado en 1969 y al principio solo estaba abierto a escritores de Gran Bretaña, Irlanda y la Mancomunidad, pero desde 2014 incluye a todos los autores de lengua inglesa.



Los ganadores anteriores incluyen a Salman Rushdie, Ben Okri, Margaret Atwood y Hilary Mantel.