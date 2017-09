Solo 10 especies son animales 100% mexicanos

(Tomada de la Red)

Una buena parte de la flora y la fauna de México está constituida por especies que sólo habitan en nuestro país. Estas especies se conocen como endémicas. Puede ser de todo el país, de un estado, de un río, de una montaña, incluso de un solo manantial. En realidad no es tan difícil que suceda. Por ejemplo, 45% de los reptiles, 25% de los peces y 11% de las aves en el país son endémicas. El factor predomintante en el desarrollo de especies únicas ha sido el aislamiento geográfico. Presentamos 10 especies animales únicas en México:



Ajolote. Criatura homenajeada por la literatura mexicana, particularmente por Juan José Arreola y Salvador Elizondo, hoy en día se encuentra en peligro de extinción. Solamente habita en la red de canales de Xochimilco. Su nombre proviene del náhuatl monstruo acuático, cuenta con 126 dientes y se alimenta de insectos.



Cachorrito de Julimes. Es el pez que soporta las aguas más cálidas de todo el planeta y se encuentra en Chihuahua. Vive entre 2 y 3 años y, aunque no mide más de 4 centímetros, soporta temperatuas de agua de hasta 46° centígrados.



Cecilia oaxaqueña. La cecilia es como un gusano, pero mide en promedio 1o cm. Se le puede encontrar en cualquier región húmeda entre Jalisco y Chiapas. Curiosamiente, este animal en ocasiones es ovíparo y en ocasiones ovovivíparo, lo que quiere decir que las crías se pueden desarrollar en el conducto sexual sin ser expulsadas, alimentándose de las secreciones de la madre.



Sapo de cresta grande. Habita la zona central de la Sierra Madre Oriental (Puebla y Veracruz), particularmente en zonas boscosas donde domina el roble. Sin embargo, la tala desmedida de este árbol ha llevado al sapo de cresta grande a estar en peligro de extinción. Mide entre 6 y 10 cm.



Coralillo del Balsas. En Jalisco, Oaxaca, Morelos y Puebla (costas del pacífico y la cuenca del Río Balsas) se encuentra el hábitat de la coralillo del Balsas. Mide entre 50 y 70 cm. No es venenosa, por lo que forma parte de las falsas coralillo.



Tortuga de Cuatro Ciénegas. Todavía no hay suficientes estudios sobre esta tortuga para determinar si sus características son de rasgos evolutivos ancestrales o derivados. Lo cierto es que sólo habita en la región de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Miden aproximadamente 10 cm. Se trata de una especie omnívora y carroñera, capaz de vivir y alimentarse dentro y fuera del agua.



Tortuga del desierto. Es la más grande de las tortugas del desierto que habitan América del Norte, mide aproximadamente 46 cm. Habita en la región chihuahuense del Bosón de Mapimí. En 1991 se estimó que quedaban menos de 10 mil ejemplares, sin embargo es probable que esta cifra actualmente se encuentre muy disminuida, pues un programa de subsidio federal llevado a cabo en 2008 fomentó la construcción de plantas de etanol y grandes cultivos de maíz justo en la Reserva de la Biosfera de Mapimí.



Serpiente de cascabel pigmea. Las montañas del centro y sur de México son el hábitat de la serpiente de cascabel pigmea. Difiere de la tradicional serpiente de cascabel en su tamaño, más reducido (40-80 cm.) y una escamación distinta, pues la pigmea cuenta con nueve grandes placas en la cabeza. Su veneno es de bajo rendimiento, por lo que no es de gran peligro para los humanos.



Liebre de Tehuantepec. La liebre de Tehuantepec se puede distinguir fácilmente de otras liebres por las dos rayas negras que le atraviesan la nuca y por sus flancos blancos. Es una de las liebres más grandes en México, siendo que un adulto puede llegar a pesar hasta 5 kg. Sólo se le puede encontrar en Oaxaca, a orillas de la laguna de agua salada que conecta con el Golfo de Tehuantepec. Se le considera en peligro de conservación.



Vaquita marina. A finales de 2015 quedaban 96 vaquitas marinas. Se estima que durante 2016 se han muerto el 40%. Es uno de los cetáceos más pequeños del mundo y habita exclusivamente en la reserva del alto golfo de California. Es una enigmática especie que se caracteriza por su timidez; a diferencia de los delfines, jamás brinca en la superficie, si emerge sólo es para respirar. Es prácticamente imposible ver una de estas especies. Son depredadores no selectivos de peces y calamares y difícilmente se mueven en grupos mayores a 3.



