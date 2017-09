Restaura tu cabello quemado

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Ese horrible momento donde nos damos cuenta de que nuestro cabello está tan quemado y maltratado por nuestra secadora, plancha, o tenazas, que creemos que ya nada puede salvarlo, y nos preguntamos ¿existirá algo que podemos hacer para salvarnos de esta tragedia?. Por eso nosotras creamos un plan con varias recomendaciones que te pueden ayudar a restaurar la salud de tu pelo.Día #1Si tienes tu cabello muy maltratado, lamentamos decirte esto, pero debes cortarlo. Pero tranquila puedes hacerte un despunte de 3 centímetros para que no pierdas mucho tu largo. Este paso es muy importante, porque vas a ir eliminando poco a poco todo lo que está quemado e iras restaurando y previniendo daños futurosDía #2Después de cortar tu pelo, debes comenzar a nutrir tu cabellera desde la raíz hasta las puntas, para ello utiliza mascarillas caseras, como las de aloe vera o aquellas que llevan miel en sus recetas. Recuerda que mientras más natural sea lo que apliques en tu cabello mejor será, necesitas darle un respiro a tu pelo de los productos químicos. Realiza esto por lo menos una vez a la semana.Día #10Una vez que asimiles los cambios y te empieces a familiarizar con tu nuevo corte y las mascarillas, te recomendamos que utilices shampoos que estén libres de sulfatos, porque este tipo de productos levantan las capas de grasa natural que necesita tu cabello, restando humectación y dejandolo debil.Día #15Si eres de las chicas que tiñe su cabello, puedes seguir pintado tu pelo, pero utiliza tintes que no contengan amoniaco, porque este químico puede empeorar la situación, destrozando tus puntas. Pero no te preocupes, actualmente ya existen varias marcas como Schwarzkopf que tienen líneas de tintes libres de amoniaco.Día #20Si antes necesitabas hidratar tu pelo, ahora necesitas hacerlo con mayor intensidad, para esta fecha, tu cabello ya debe de estar más fuerte y entonces puedes comenzar ayudarte con productos químicos, como cremas, o tratamientos que hidraten a profundidad, incluye un acondicionador con aceites como macadamia, que ayudarán reparar tus puntas por sus nutrientes.Día #30Llegamos al primer mes de este plan de tratamiento, este proceso lo deberás de repetir por lo menos por tres meses. Así que después del día #30 deberás volver a despuntar tu cabello, pero ahora podrás solamente cortar 1 centímetro, nutre e hidrata como lo estabas haciendo y notarás cambios muy pronto.Fuente: GDA/El Universal/México y Eme de Mujer