Los diez gestos con los que tu perro te dice te quiero

(Tomada de la Red)

Es posible que tu perro esté demostrando su cariño y afecto de manera incondicional con cada uno de sus gestos -algunos un poco más obvios que otros- y a su vez también esté demandando un ‘pedacito de amor’ por tu parte. A continuación, algunas de las señales por las que ‘todos los perros dicen I love you’:



1. Duerme contigo. Cuando se acurruca, se hace un rollito o se tira a lo ancho a tu lado es su manera de decirte que confía en ti, ya que son animales que duermen en manada en busca de protección y calor. De ahí que, ante sus ‘técnicas persuasivas perrunas’, a veces sea completamente imposible decirles que se bajen de la cama.



2. Muestra absoluta indiferencia cuando te vas a trabajar. Al contrario del estrés por separación que sufren algunos perros cuando sus dueños abandonan el hogar, otros se muestran como si les diese completamente igual. Pero tranquilo, eso no significa que no te quiera, simplemente sabe con toda certeza que volverás. Entonces, te recibirá con todo tipo de fiestas y alharacas - por cierto, esto también demuestra lo mucho que te adora-.



3. Se come tu ropa. No siempre resulta igual de divertido cuando ves tus deportivas preferidas o las clásicas zapatillas de andar por casa en la boca de tu perro. Además, por más que le regañas, las roba impunemente una y otra vez para babosearlas y despedazarlas en una esquina tranquila. Pero no seas demasiado duro con él, debes tener en cuenta que están impregnadas de tu olor y para él es una pequeña ‘joya’ entre sus dientes.



4.Te trae su juguete favorito hasta la saciedad. Además de la propia diversión que le produce, también es una muestra de agradecimiento y lo equivalente a darte un ‘regalo’ dentro de su código canino. Por esa razón, toma unos minutos para jugar con él, pues tanto sus juguetes como pasar tiempo contigo, son muy importantes para ellos.



5. Se sienta sobre tus pies. Es su manera de ‘marcar su territorio’ y decirle al mundo que eres de su propiedad, no sea que a otros se les ocurra querer compartir tu amor.



6. Te sigue por toda la casa. No puede evitarlo, cada vez que te levantas del sofá a la cocina o del cuarto al baño, ahí lo tendrás junto a ti, expectante para no perder detalle de tu siguiente movimiento. No puede vivir si ti.



7. No puede parar de darte lametones y pedir mimos. Es su forma de besarte, de quererte y hacerte saber que te respeta. Eres su familia. Por otro lado, cuando se tira panza arriba es una muestra de que confía en ti plenamente, pues es un gesto de vulnerabilidad y sumisión.



8. Es capaz de leer tus emociones. Son muy inteligentes y sensibles, de manera que son capaces de reconocer tus estados de ánimo sin problemas. Por ello, te acompañará en tus tristezas y alegrías.



9. Se deja abrazar, aunque lo odie. Es posible que no pares de abrazar a tu perro porque no puedes más de amor, sin embargo, para él no es muy cómodo ni placentero. Pero como es muy listo y sabe que a ti te encanta, te lo permite.



10. Mueve su cola sin parar o te sonríe. Da igual lo que suceda, cualquier momento es bueno para mover la cola enérgicamente y demostrar la emoción y el amor que siente por ti. Además, aunque no lo creas los perros también sonríen, pues al convivir con los humanos han logrado imitar un gesto similar al nuestro. Según algunos expertos, aunque es difícil de reconocer, el ángulo de la boca se hace más pronunciado y se estira casi de oreja a oreja.



Fuente:http://www.lavanguardia.com/vivo/mascotas/20170717/424185874163/diez-gestos-amor-mascota.html