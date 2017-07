Ahora ya sabemos por qué los perros son mejores mascotas que los gatos

(Tomada de la Red)

Gatos versus perros, ¿quiénes son los mejores? Es uno de los debates más largos y controversiales (aunque insignificantes) de la vida moderna.Después de años de estudios que pretenden aclarar el debate, ahora estamos más cerca de conocer la respuesta. Los perros tienen más territorio, pero los gatos tienen los números a su favor. Cada uno de sus supuestos méritos o deméritos parece ser subjetivo, y depende de la personalidad de un compañero humano potencial. Parece que los partidarios de los caninos y de los felinos nunca estarán de acuerdo. Pero puede que haya al menos un campo de batalla en el que tenemos a un claro ganador: la salud. Durante décadas, los científicos se han esforzado por estudiar los efectos que las mascotas tienen sobre nuestro bienestar, y sugieren que puede haber un desequilibrio definitivo en los riesgos y beneficios únicos que representan los dos animales domésticos.



Antes de sumergirnos en los beneficios comparativos de cada rival, vale la pena reconocer que cualquier tipo de mascota puede ofrecer considerables beneficios a la salud. Según Marcia Darling, coautora de una reciente revisión exhaustiva de los impactos que tienen algunos animales como los gatos y perros en la salud de los humanos, ambos ayudan a disminuir el estrés y la ansiedad, esto es de gran ayuda para la salud cardiovascular, entre otros. “No hay un estudio definitivo sobre cómo funciona esto”, dice Darling, “pero la mejor teoría que existe es que debido a la afición de los humanos por las mascotas, suponiendo que tengan una buena relación, incluso el hecho de que sus mascotas los vean puede elevar sus niveles de oxitocina”, que a su vez reduce los factores de estrés en la sangre. En general, tener una mascota también puede reducir significativamente el riesgo de que los niños desarrollen alergias, señaló Darling, aunque no estamos seguros de cómo es el proceso.



Más allá de su gran influencia fisiológica, las mascotas pueden ayudar a evitar la soledad, esto puede tener un impacto significativo en el bienestar general. También pueden persuadir a las personas a reducir los hábitos poco saludables y aumentar las cosas buenas que pueden hacer por su salud. “Una de las cosas que ayuda a las personas a tratar de dejar de fumar es entender el daño que le causa a una mascota”, dice Darling. La gente también quiere estar segura de que es capaz de cuidar a un animal que está unido a su vida.



Relacionados: 35 por ciento de los animales nacionales del mundo están en peligro de extinción



Las mascotas también pueden crear tensión en la salud de un ser humano. Cuidar de ellas, o sufrir por su muerte, puede aumentar el estrés en algunas personas, mientras que otros pueden aislarse de amigos o parejas que no comparten el amor por un animal determinado. Además, siempre existe el riesgo de ser atacado por un animal, que te muerdan o te lastimen de otra forma. Pero esos riesgos son relativamente menores y, dijo Darling, lo suficientemente fácil de reducir, especialmente cuando se comparan con los beneficios potenciales de las mascotas. Darling, que odia tener que escoger entre uno u otro, incluso comparar directamente a los gatos y los perros, admite que los estudios que los que se encarga indican que los gatos son más eficaces que los perros para reducir la presión arterial. También existe la teoría de que la frecuencia de los ronroneos de los gatitos puede ayudarle a la gente a sanar sus huesos y músculos más rápido después de tener una lesión. Los perros no tienen esas vibraciones.



Sin embargo, los gatos también son proveedores de muchas enfermedades. Aunque lo que sale en los medios sobre la amenaza de la toxoplasmosis gondii, un parásito peligroso para las mujeres embarazadas y los bebés, es totalmente una exageración (es más probable que lo contraigas por comer carne que no está bien cocida que de un gato), es la razón para la enfermedad “zoonótica” más común: la tiña corporal. Si cuidas bien a tu gato y tienes una higiene saludable puedes evitar estas enfermedades fácilmente, dijo Darling. Pero los gatos también son, según algunos informes, más propensos a atacar a sus dueños.



Los perros (aunque me duela decirlo porque soy team gato) parecen tener una proporción mucho más favorable de beneficios únicos. Pueden no ser los mejores en bajar la tensión inherente, pero hacen un mejor trabajo en motivar a sus dueños a ejercitarse. La gente se beneficia de la motivación de un compañero para hacer ejercicio, explica Darling. Un perro, “siempre va a querer salir a pasear, y tienen mucho entusiasmo”. (Darling observa que algunas personas si sacan a pasear a sus gatos, pero no es tan común).

Al parecer los perros también tienen un efecto más fuerte que los gatos cuando se trata de reducir las alergias en los niños que crecen con ellos. Se pueden entrenar para olfatear el cáncer, pueden sentir cuando su dueño diabético tiene baja el azúcar en la sangre, o le puede avisar a los epilépticos que está próximo a tener un ataque, sin embargo aún se cuestiona si son realmente efectivos para esos casos. Pero la sintonía de los perros con las emociones humanasgeneralmente los hace los compañeros perfectos de apoyo social, especialmente si los comparamos con la frialdad de los gatos.



Estas declaraciones no son definitivas. Como Darling observa, aunque se ha solicitado hacer más estudios en relación con las mascotas y los humanos no hay tanto dinero disponible para ese tipo de trabajo. Como tal, algunos estudios que sugieren un tipo de beneficio u otro sólo se enfocan en los gatos o los perros, por lo que es difícil hacer una comparación directa. Pero teniendo en cuenta los granos de sal que tenemos, y lo que sabemos hasta el momento es que los perros ofrecen más beneficios para la salud que los gatos.



Eso no significa que vamos a cambiar nuestros gatos por perros. De acuerdo con Darling, la mayoría de los beneficios para la salud asociados con cualquier animal de compañía dependen de un sentimiento humano y una conexión con ese animal. “No le puedes decir a alguien que no hace suficiente ejercicio,”ve y cómprate un perro “, dice,” si a ese alguien le dan miedo los perros”. Para concluir, una vez más, caemos en la trampa de la experiencia subjetiva del debate de los gatos contra los perros.



Sin embargo, de acuerdo con los datos médicos, van ganando los perros. Incluso si su amor incondicional es espeluznante.



Publicado originalmente en VICE.com



Fuente:http://canal44.com/ahora-ya-sabemos-por-que-los-perros-son-mejores-mascotas-que-los-gatos/