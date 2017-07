China censura a Winnie the Pooh

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Winnie the Pooh ha sido borrado de las redes sociales chinas previo al 19 Congreso del Partido Comunista de China, luego que la figura del osito de Disney fue relacionado con la del presidente Xi Jinping en algunos memes.



El diario británico Financial Times citó a observadores que dijeron que la medida puede estar relacionada con comparaciones pasadas de la apariencia física del presidente Xi Jinping con Winnie the Pooh.



"Hablar del presidente" chino parecía estar entre las actividades consideradas sensibles antes del próximo congreso del partido, previsto para el otoño de este año, cuando se espera la renovación del liderazgo político chino.



Las comparaciones entre Xi y Winnie the Pooh circularon por primera vez en 2013 durante la visita del líder chino Al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama.



Una foto de Xi de pie en un coche de desfile, junto a una imagen de Winnie the Pooh en un coche de juguete, fue nombrada la "imagen más censurada de 2015" por la consultora Global Risk Insights.



Los censores chinos este fin de semana han censurado todos los mensajes publicados en Sina Weibo, una especie de Twitter chino, que incluían alguna imagen o el nombre del famoso personaje infantil de Disney.



También se han eliminado los gifs de Winnie the Pooh de la app de mensajería instantánea WeChat.



Aunque algunos lograron burlar el bloqueo, la mayoría de usuarios que intentaban publicar en Weibo el nombre de Winnie en caracteres chinos se encontraban con el aviso de "contenido ilegal", según Financial Times.



"Históricamente no se han permitido (en China) dos cosas, la organización política y la acción política, pero este año se ha añadido a la lista una tercera, hablar del presidente", cuenta al diario Qiao Mu, profesor asistente de medios de comunicación de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing.



La cercanía del congreso del partido de gobierno donde es probable que el mandatario confirme su liderazgo, ha endurecido la censura. De ahí que el oso amarillo haya sido víctima de los esfuerzos del régimen por proteger de la imagen de Xi.