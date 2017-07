Alimentos que crees que son saludables pero no lo son

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Te ha pasado que piensas que hay alimentos muy saludables y los prefieres antes de la comida chatarra? Pues toma nota de los alimentos que piensas que son benéficos en tu salud, pero en realidad no lo son.



Cacahuates procesados

Salados, fritos, con chile, con sal, japoneses, entre otros, llevan ingredientes que eliminan los beneficios a nuestro organismo. Es importante si vas a consumir cacahuates que sean naturales, ya que su proceso es natural y siguen conservando sus propiedades.



Cereal

Mucha gente cree que el desayunar cereal es bueno, pero no, ya que contiene altos niveles de azúcar y sal que a la larga, resultan muy dañinos para nuestra salud. Si piensas que es una comida ligera, te equivocas. Lo mismo ocurre con las barras de cereal que te comes como snack pensando que son más saludables que una bolsa de frituras, no es así, mejor en tus colaciones considera las verduras crudas y las frutas.



Bebidas deportivas

Estas bebidas son muy recurridas por los deportistas, ya que al perder energía en la práctica de ejercicio físico necesitan recuperarla de inmediato; sin embargo, este tipo de bebidas aporta altos niveles de azúcares concentrados y, por lo tanto, calorías.



Yogur helado o yogurlado (como lo popularizó Homero de la famosa serie estadounidense Los Simpson)

Es un yogur con textura cremosa (no congelado) es elaborado con productos lácteos y demasiada azúcar, por si eso no fuera suficiente, los toppings de mermelada, lunetas, galletas, gomitas, granillos de chocolate, entre otros, conforman una esta de azúcares y calorías que no nos aportan los nutrientes suficientes para nuestro cuerpo.



Pan integral

Es la opción menos dañina, pero ojo, lee la etiqueta y asegúrate que diga “hecho con harina de trigo o de otro cereal pero integral”, ya que algunos panes integrales contienen otro tipo de harinas con endulzantes artificiales y jarabe de maíz.



Jugos envasados

Este tipo de jugos no es 100% natural, ya que en su elaboración se utiliza mucha azúcar; además al momento de colar los jugos pierden pulpa y bra, las cuales son benécas para la salud. Es recomendable que consideres mejor tomar agua natural.



Productos light y yogur bajo en grasa

Los productos bajos en grasa o light no son bajos en calorías en su totalidad o libres de grasa, sino que contienen menor cantidad que los normales ya que para compensar el sabor y la textura las empresas les añaden azúcar, sal y otros ingredientes artificiales que no le aportan nada a nuestro organismo.



Refrescos dietéticos

El Colegio Americano de Cardiología hizo un estudio con respecto al consumo de refrescos dietéticos, en el cual observó que las mujeres que bebían dos o más refrescos de estos al día tenían un 30% más de probabilidad de sufrir un ataque cardíaco y un 50% más probabilidad de morir. ¡Cuidado!



Gluten Free

Estos alimentos son altamente procesados. El tocino vegano está muy lejos de ser un producto saludable. Para no perder la consistencia y el sabor, muchos productos incorporan componentes altamente procesados.