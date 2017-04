Perros con patas biónicas

(Tomada de la Red)

Hace unos años, Lucca y Nerónhubieran sido sacrificados porque sus dolencias carecían de solución. Ambos perros sufrían sendos tumores óseos malignos situados en el radio distal de sus patas delanteras, pero los nuevos avances en cirugía han permitido que tanto Lucca, un presa canario de 45 kilos, como Nerón, una mezcla de dogo de 48 kilos, disfruten de una vida completamente normal.La solución al cáncer de huesos que afectaba a las extremidades delanteras de los dos canes ha llegado gracias a la Biónica, o ciencia que utiliza sistemas artificiales para reproducir las características y la estructura de los organismos vivos. La clínica veterinaria Aúna de Paterna y, especialmente, el cirujano Manuel Jiménez, que ha obtenido la primera Diplomatura de Cirugía Veterinaria que se cursa en España, han sido los responsables de extirpar la tumoración e implantar unas prótesis que permiten a los animales correr o saltar sin ningún tipo de limitación física.El cirujano explica que la prótesis que se implanta «está realizada expresamente para adaptarse a la anatomía del perro al que va destinada», por eso se habla de endoprótesis a medida. El procedimiento, según Jiménez, se basa en cortar la parte del hueso afectada por el tumor -en las radiografías es la parte como borrosa/nebulosa o deforme cerca de la articulación- y reemplazarlo por otro material.Existen varios requisitos que deben cumplir los candidatos para ser intervenidos, «como que el hueso tumorado permita un corte limpio y han de haber tres centímetros libres a cada lado». El cirujano añade además que «no valen todos los huesos porque es importante que formen partes largas» que permitan la colocación de elementos externos.Una vez realizado el corte, se sustituye ese hueso por una prótesis hecha de titanio a medida para el perro en cuestión», según Manuel Jiménez, quien describe que el material «se fija todo con unas placas y tornillos». Aunque los dos perros han padecido la misma enfermedad, no les vincula nada, sólo que las dos cirugías se hicieron en Aúna y en un lapso aproximado de un mes.El propietario del dogo (Nerón) explicó que cuando llegó a Aúna estaba completamente hundido. «Mi pareja no pudo ni venir, y yo vine destrozado. Estábamos desesperados porque los veterinarios nos habían dicho que la única solución era amputar, y aun así daban a Nerón entre tres y ocho meses de vida». Tras asumir que estaba desahuciado, el dueño de Nerón intentó, a la desesperada, hallar algún tipo tratamiento que ayudara a su mascota a sobrellevar mejor el trágico final que se avecinaba de forma inexorable.«Buscamos información en internet y no encontramos nada, ni un solo caso. Estábamos a ciegas, pero no queríamos rendirnos», indica el amo de Nerón, quien reconoce que leyó artículos sobre el cirujano Manuel Jiménez y «acudimos a él a pedir una segunda opinión» sobre la enfermedad que había condenado a su dogo.Hoy Nerón no solo hace vida normal, «es que tenemos que frenarlo». De hecho, cuando se pone a correr, arrastra literalmente a la persona que sujete su correa. «Teníamos mucha ilusión en que nuestro hijo -su mujer está embarazada- conociera a Nerón y vamos a poder lograrlo», relató emocionado.Por su parte, la propietaria de Lucca acudió la clínica de Paterna sin ser conocedora de ese tratamiento, lo hizo para preguntar sobre tratamientos para combatir o frenar el cáncer, pero con el convencimiento de que era una batalla perdida.Entonces a la familia de Lucca les enseñaron el vídeo de Nerón, que, curiosamente, había pasado por el mismo trauma. El caso del dogo les esperanzó y optaron por la misma solución. La propietaria insiste en que ha sido una solución clínica muy importante para ellos porque ha permitido pasar más tiempo con su mascota a la que le daban muy poco tiempo de vida.«Todo el mundo debería conocer el tratamiento» y reconoce que si no hubiera visto el vídeo de Nerón no se habría atrevido a que Lucca fuese operado. La dueña del presa canario se da por satisfecha si «otras personas -aunque solo sea una- lean el reportaje y pueda salvar a su perro con este tratamiento. Habrá valido la pena».Fuente:http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/04/17/58f3a47be5fdea17458b45f9.html