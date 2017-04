Estos ingredientes son 100% orgullosamente mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Qué sería de la cocina italiana sin sus salsas, los belgas sin el chocolate, los españoles sin alubias, los grandes festines sin guajolote, o la pastelería francesa sin la vainilla?, sin duda, la gastronomía mundial es lo que hoy conocemos gracias a la importante aportación que hizo México con sus ingredientes.



Así como nuestro país enriqueció la culinaria mundial, también nosotros recibimos aportaciones de alimentos, todo inició cuando Cristóbal Colón llegó al Nuevo Mundo en 1492.



"Nuestra cocina lo que refleja es esa combinación de dos grandes raíces, la indígena y la española.



"Por ejemplo, a casi cuatro años de que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró a la culinaria tradicional mexicana Patrimonio Cultural de la Humanidad", asegura el historiador José N. Iturriaga, vicepresidente del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana (CCGM).



Principales aportaciones



Aquí te presentamos las principales aportaciones de México al mundo, en términos culinarios:



- "Uno de los ingredientes más importantes que viajó de nuestro país a Europa fue el maíz, el cual salvó a gran parte de ese continente de no morir de hambre, ya que en tiempos difíciles y de poca cosecha sólo comían bellotas.



"En el Norte de Italia se crea la polenta, que era un atole espeso de masa.



Asimismo, llegó a África, donde hasta el día de hoy se preparan algunos platillos con maíz", indicó el historiador Edmundo Escamilla.



Cabe señalar que el maíz al ser nixtamalizado se hace blando, es más nutritivo, mayor calcio y fácil de digerir



- No podemos dejar de mencionar el chocolate, que se cultivó simultáneamente en muchos países, sin embargo, los vestigios más antiguos señalan a México y Guatemala como sus principales consumidores, siendo nuestro país el que lo mandó a Europa.



"El cacao era una bebida alimentaría entre los indígenas, también fue considerada como moneda, por su importante valor. Ahora bien, el chocolate como golosina se originó en Europa", afirmó Escamilla, también director de la Escuela de Gastronomía Mexicana.



-La vainilla, originaria del Norte de Veracruz, es protagonista de infinidad de postres alrededor del mundo.



-Un pan tomate, una pasta pomodoro o a la boloñesa no serían posibles sin el jitomate mexicano.



-"El chile es otro ingrediente, por ejemplo, durante 250 años Acapulco y Filipinas tuvieron un importante comercio. Mucha de la comida oriental tiene toques picantes", reconoció el historiador.



-Los frijoles también salieron de México, en España son famosas las alubias.



-"Finalmente, pero no el menos importante, está el guajolote, del que Hernán Cortés escribía en sus cartas.



"En los banquetes más elegante, principalmente los venecianos, siempre el guajolote era el protagonista, el platillo por excelencia."