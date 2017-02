(Tomada de la Red)

Definitivamente los servicios mediante apps continúan facilitando la vida de millones de personas, ahora también de sus mascotas.



Como Uber y Airbnb y otras apps que conectan a la gente con otras personas que necesitan un servicio, Wag conecta a dueños de perros con gente que ofrece servicios para llevarlos a caminar.



Digamos por ejemplo que te encuentras en una junta o tienes un compromiso ineludible y no puedes llegar a casa para llevar a tu perro a caminar, solo tienes que hacer uso de Wag y alguien llegará hasta tu casa y se encargará de que “Fido” no se pierda su ejercicio diario.



Si vas a salir de la ciudad las caminatas de pueden programar semanas antes, las cuotas van desde 20 dólares por 30 minutos a 30 por una hora.



¿Cómo sabes que tu perro está recibiendo su caminata y el tiempo por el que estás pagando?, sencillo, un GPS sigue al perro y a su caminador en tiempo real así que desde donde te encuentras puedes ver el movimiento de tu amigo de 4 patas.



Si te preocupa quien se encargará de pasear a tu perro, tranquilízate, no cualquiera puede registrarse como caminador, debe tener experiencia, además de que se verifican sus antecedentes, deben entrenarse para resolver situaciones difíciles, desde que le pique una abeja a tu mascota hasta cualquier emergencia.



Si tienes más de un perro, se pueden caminar juntos por una cuota adicional de 5 dólares cada uno extra.



Otra cosa más es que el caminador envía un reporte sobre la caminata, incluso cuantas veces el perro hizo sus necesidades.



De acuerdo con la Asociación Americana de Productos para Mascota, APPA, los estadounidenses gastan 23 mil millones de dólares en alimentos, 15 mil 730 millones en servicios veterinarios y 5 mil 240 millones en servicios de mantenimiento y hospedaje.



Fuentes: https://www.am.com.mx/2017/02/17/negocios/incursionan-apps-al-negocio-de-mascotas-345577