Siete tipos de hombres que te encontrarás en la vida

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los hombres tienen distintas maneras de llamar nuestra atención cuando de seducción se trata, algunas más efectivas que otras. Hay quienes apelan a su buen aspecto, a sus dotes para la conversación o, en el peor de los casos, a su desfachatez.



1. EL INSISTENTE



Siempre hay uno que intenta por todos los medios llamar nuestra atención. Sentimos que nos mira a lo lejos, se acerca para intentar conversar y busca la manera de “sacar plan” con nosotras pese a que no demostramos ningún tipo de interés en él.



2. EL “DANDY” DE LA FIESTA



Es ese chico que cree que todas las mujeres han notado su presencia y ha logrado seducirlas solo con mirarlas. La confianza en uno mismo siempre es buena pero cuando la llevan al extremo no solo es irritante sino que termina por parecer ridícula.



3. EL GRACIOSO



A veces el humor es una gran arma para conquistar, pues demuestra que es sociable y que tiene confianza, por lo que será capaz de hacernos pasar buenos momentos. Eso sí, los que exageran y llevan su talento para el humor a un nivel exagerado, quedarán como unos payasos y no como buenos partidos.



4. EL GENEROSO



Nunca faltan los tipos de hombres que creen que invitándonos todo lo que se nos antoje de la carta, van terminar por convencernos para salir. No es la mejor arma de seducción, especialmente en estas épocas cuando las mujeres preferimos pagar nuestras cosas en lugar de depender de los demás.



5. EL BAILARÍN



Siempre pasa: sales con tus amigas a la discoteca con la idea de pasarla bien hasta que sus pies digan basta. Aquí llega a toparse con esos tipos de hombres insistentes que se acercan y las invitan a bailar. Ante la primera negativa, insisten con frases como “Pero, ¿por qué?”



6. EL DESUBICADO



Hay otros tipos de hombres que se pasan de la raya sin descaro alguno como los que te toman de la mano para darte una vuelta y terminan acercándose demasiado a ti con la intensión de seguir bailando. O, peor aún, los que te toman de la cintura sin siquiera conocerte.



7. EL “FRIENDZONEADO”



Llegas a la reunión y conoces a un chico simpático con el que puedes conversar. Pero por alguna razón, pese a sus encantos, lo único que te produce son ganas de salir y hablar, aunque él tenga otros sentimientos más fuertes hacia ti. ¿Relación? Para nada, solo buenos amigos.