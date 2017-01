Cinco realidades de la orinoterapia

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La orinoterapia también es conocida como urinoterapia y consiste en beber la propia orina. En algunas culturas aseguran que se trata de una terapia eficaz en un amplio abanico de dolencias, incluso graves. Aunque realmente no existe evidencia de tal eficacia.



1.- No es una práctica nueva. Esta práctica se aplicó en la América precolombina y en Asia al menos hace 5 mil años (el libro hindú Shivambu kalpa posee 107 capítulos dedicados a este tema), sin contar que formó parte de rituales religiosos.



2.- La orina es un desecho corporal. Pero no por eso deja de tener componentes buenos para la salud, pues la orina es un líquido con alto contenido de minerales que en el momento en que el riñón filtró la sangre fueron excedentes y que además posee propiedades antígenas, es decir, la orina fortalece las defensas del organismo que produce anticuerpos para combatir enfermedades.



3.- Puede transportar material genético. La mayor propiedad de la orina es su capacidad de transportar material genético e información de todo el cuerpo, ya que poco antes de salir de éste formó parte del plasma sanguíneo. Es precisamente esta facultad la que trata de aprovechar la orinoterapia: al reintegrar este líquido se piensa actuará como una vacuna personalizada para estimular al organismo a actuar contra los problemas que le aquejan.



4.- las enfermedades que puede combatir la orinoterapia:

Renales.

Hepáticas.

Gastrointestinales.

Respiratorias.

Del bazo (órgano localizado en la parte superior izquierda del abdomen, el cual participa en la producción de glóbulos rojos y células de defensa).

Pancreáticas (incluida diabetes o aumento de niveles de azúcar en sangre por producción deficiente de insulina).

Triglicéridos y colesterol (altos niveles de grasa en sangre).



5.- Es excelente como cosmético humano ya que se rejuvenecen todos los órganos, y elimina arrugas, manchas y espinillas de la cara.