Abandono, la otra cara de regalar mascotas en Navidad

(Tomada de la Red)

Aunque puede ser muy tentador darle un cachorro a nuestro hijo para ver su rostro de emoción, lo cierto es que los niños pocas veces mantienen el interés de cuidar de un perro o un gato por mucho tiempo.



Según datos del último Estudio sobre Abandono y Adopción de Animales de Compañía, tan solo en España fueron abandonadas más de 137,000 mascotas en 2016, de los cuales, 104, 447 eran perros.



Entre las principales razones por las que miles de mascotas son abandonadas, destacan los factores económicos y la pérdida de interés por el animal.



Una mascota no es un regalo de Navidad

Ante esta grave problemática, la Organización Británica para la Prevención de la Crueldad Animal (RSPCA), promueve campañas para hacer consciencia entre la población y evitar que se regalen mascotas en Navidad solo por impulso.



Una de ellas es la que se promueve bajo el lema un perro es para toda la vida y no sólo para Navidad, que relata la historia de un cachorro interpretado por un oso de peluche y que busca llamar la atención acerca de la realidad de este tipo de regalos en Navidad.



En la historia, un niño recibe con mucha emoción al nuevo miembro de la familia, lo lleva a todas partes y comparten muchas aventuras. Pero un día, el niño se cansa y poco a poco se va olvidando del cachorro, quien al cabo de unos meses, termina en la basura.









Y esa es la historia que se repite cada año. Cientos de perros, gatos, tortugas y demás mascotas, son abandonadas por la falta de interés, de tiempo o de dinero.



En las calles, las mascotas pueden sufrir maltrato, morir de hambre, de frío o ser atropellados.



Sin embargo, todo esto podría evitarse si nos detuviéramos a pensar si la familia y sobre todo un niño, está realmente preparado para adquirir una responsabilidad de ese tipo.



Recuerda, las mascotas son seres vivos que requieren de cuidados específicos. Si se enferman, necesitarán de ti, de tu amor y de paciencia. Así que decidir incluirlos en la familia es una gran responsabilidad, no lo tomes a la ligera.



Un perro no es un regalo de Navidad, es un compromiso a muchos niveles.



Fuente:https://sumedico.com/por-que-no-deberias-regalar-mascotas-en-navidad/