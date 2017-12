Siete enfermedades que provocan mal aliento

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El mal aliento puede ser provocado por distintos factores que la ingesta de un chicle o pastilla de menta puede mitigar de momento, pero no resolverán el problema.



El mal olor de la boca se asocia de inmediato alimentos tales como cebolla y ajo, bebidas como el café, el alcohol y el fumar son algunas de las causas externas que generan el mal aliento.



Aunque existen patologías que también se relacionan con el mal aliento, detectar la causa de éste, nos ayudará a combatirlo.



El odontólogo Mario Humberto Rodríguez, coordinador del programa de alta implantología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM,) señala algunas de las causas del mal aliento.



1. Las enfermedades del hepáticas y gastritis se reflejan en un mal aliento.



2. Mala higiene bucal. Si los dientes no se asean de manera adecuada se genera una placa producida por los residuos de comida que quedan entre los dientes.



3. Placa dental. Puede haber formación de placa y residuos de alimentos en las dentaduras postizas, por lo cual deben limpiarse a diario, de no hacerlo se genera el mal aliento.



4. Infecciones del tracto respiratorio como la garganta, fosas nasales y de pulmón.



5. Boca seca (xerostomía). Se ocasiona por problemas de glándulas salivales, medicamentos, respiración bucal, radioterapia y quimioterapia.



6. Los pacientes diabéticos también tienen un olor característico de la boca, que Humberto Rodríguez no cataloga como un olor fétido, pero la medicina se refiere al aliento de estos pacientes como un olor a manzanitas dulces.



7. El sarcoma de Kaposi. Esta enfermedad se presenta como un abultamiento en el paladar que provoca mal aliento y se manifiesta en pacientes con sida.



La manera adecuada de determinar qué patología afecta a la boca es mediante el diagnóstico de un especialista, por lo cual Mario Humberto recomienda realizar visitas periódicas al odontólogo.