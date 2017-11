Estas razas de perro se encuentran extintas

(Tomada de la Red)

A través de la historia, estas ocho razas de perro, se han extinguido, por múltiples razones como pocos ejemplares para reproducirse.Bullenbeisser: Esta raza de perro extinta se encontraba en Alemania. Hacía parte de lo que se conoce como perros molosos, debido a su musculatura y fuerte mandíbula, por lo que eran criados como canes fuertes, ágiles e inteligentes, haciéndolos propios para la cacería, la pelea, el pastoreo y la guardia.Para controlar a la presa, el perro bullenbeisser con su gran mordida, detenía al animal por detrás, haciendo posible que el cazador lograra su objetivo, se conocía dos tipos, los mordedores de toros y los de osos. En el siglo XIX, los criaderos estaban interesados en fortalecer una nueva raza, el bóxer moderno, por lo que el bullenbeisser se fue perdiendo a través del mestizaje y creación de nuevas razas, como el bóxer, el gran danés o el dogo argentino.Kuri: También conocido como perro polinesio, fue una clase de perro cuyo lugar de origen es la actual Nueva Zelanda. Presente entre la etnia de los maoríes, funcionaba como alimento para el pueblo, su pelo y dientes servían para hacer abrigos y pendientes, respectivamente, también, cazaba pájaros nocturnos y terrestres.Según el viajero francés Jules Crozer, en su visita a Bay of Islands en junio de 1772, comentó “Los perros parecen una especie de zorro domesticado, de color blanco o negro, de patas muy bajas, orejas alzadas, cola gruesa, pelo largo, hocico grande, pero más puntiagudo que el del zorro, y hacen el mismo sonido: no ladran como nuestros perros”. Era un perro torpe, perezoso y tímido, algunas mujeres lo usaban como animal de compañía. A la llegada de los europeos, el animal fue mestizándose con otras razas de perros o matado por los colonos hasta su extinción en el siglo XIX.Perro de Pelea Cordobés: Originario de Argentina en el siglo XX, fue el resultado del cruce entre el alano español, el bullenbeisser y el antiguo bulldog inglés. Su temperamento era excesivamente agresivo, por lo que se propició para las peleas, siendo fuerte y con gran resistencia al dolor. De la misma manera, fue usado para la caza, aunque en grupos pequeños, porque si no, terminaba peleando con sus compañeros caninos. Al aparearse, el macho y la hembra, en muchas ocasiones, preferían pelear, esto, junto con las muertes que resultaban después de peleas, fue lo que llevó a su inminente extinción. Su descendiente directo es el dogo argentino.Mastín de los Alpes: Esta raza extinta de perro, pertenecía al grupo molosoide. Al ser introducida en Inglaterra, se le empezó a mezclar con otras razas de manera indiscriminada, como con el gran danés y el terranova, dando como resultado a lo que hoy conocemos como San Bernardo, por lo que, tiempo después, el modelo original y puro de mastín de los alpes, resultó extinto.Pastor Chiribaya: También conocido como pastor peruano, es un tipo de raza perruna precolombina. Según estudiosos, el perro servía como pastor de llamas en lo que hoy se conoce como Perú. Presente en las momias de la cultura chiribaya, ubicada en la costa sur peruana, estos perros recibieron un buen trato, tanto en vida, como después de muertos, resultando en tumbas con las personas.A la llegada de los españoles, la raza fue mermando y se desconoce sobre lo que causó su extinción. Afortunadamente, numerosos estudios sostienen que los perros que se encuentran en el puerto de Ilo, son muy parecidos, genéricamente, al chiribaya, que era de pelaje amarillo o rojizo, un cuerpo más largo que alto, orejas recortadas y caídas, y patas de liebre, las que permiten recorrer la arena o la tierra, reflejando su idoneidad para el pastoreo.Perro Poi Hawaiano: Esta raza de perro entinta junto con el Kuri, son las dos más conocidas del Pacífico, exactamente de lo que se denomina como Polinesia. Su forma es parecida, de tamaño mediano o pequeño, patas cortas en relación al cuerpo, que sería un poco más alargado, este tendría el pelo más corto.Su temperamento tiene cosas en común, puesto que también eran lentos y un poco perezosos, debido a su crianza y posiblemente, su pobre alimentación. La raza es una mezcla de otras típicas de la zona y fue introducida por los primeros polinesios, entre 300 y 800 dC en las islas de Hawái. Este pueblo consideraba al animal como protector del hogar y debido a que era muy juguetón y cariñoso, era bastante cercano a los niños, aunque también estaba cerca y tenía cosas en común con los cerdos.Terrier Inglés Blanco: Se le conoce también como English white terrier y Old English Terrier. Para 1860 en Gran Bretaña, cuando se estaban creando razas de tipo terrier, como las versiones del white fox working terrier, apareció este ejemplar de tamaño mediano, pelo exclusivamente blanco y duro y de orejas recortadas. Según la historia, el primer ejemplar se llamó Silvio y su dueño fue Alfred Benjamin. Entró a participar en los concursos del Kennel Club, pero en realidad era una raza que no tenía mucha distinción de las otras, aparte, también tenía fama de tener ciertos problemas genéticos, estas dos razones lo hicieron extinguirse años después. 