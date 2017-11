¿Existe la pena moral en los perros?

(Tomada de la Red)

Luego de que en los últimos días se conociera el caso de ‘Nube Viajera’, una perrita criolla que fue abandonada por sus dueños en el Aeropuerto Internacional Palonegro en la ciudad de Bucaramanga y que posteriormente murió de pena moral, miles de personas se han preguntado si realmente este fenómeno existe y en que casos se puede presentar en las mascotas.



Para conocer más sobre este tema, Kienyke.com consultó al médico veterinario Juan Camilo González quien aseguró que a lo que se conoce normalmente como pena moral, es un grave estado de depresión por el que suelen pasar los animales debido a situaciones anormales en su cotidianidad que se pudieron presentar.



“Cuando una mascota está pasando por un cuadro de depresión, los síntomas son bastantes claros, perdida del apetito, cambios en el ciclo de sueño, es decir que duermen más de lo normal, disminución en las interacciones con otros animales o humanos, irritabilidad y cambios en su corporalidad”, indicó el experto.

Sobre el caso puntual de ‘Nube Viajera’, González afirmó que las situaciones de abandono suelen producir un gran impacto en las mascotas a tal punto que después entran en depresión, no obstante, es difícil determinar que la perrita murió por esta causa.



“Los reportes que he leído sobre este tema indican que quienes la recogieron le ofrecieron hospedaje y comida con la mejor voluntad, no obstante, en estos casos también es necesario brindar apoyo cognitivo, que los canes se entretengan, que generen vínculos nuevos, de esta forma seguramente hubiese podido salir y el desenlace era evitable”, señaló el médico veterinario.



Adicionalmente, en este tipo de situaciones, es necesario consultar a su especialista de confianza, es importante tener en cuenta que el experto debe conocer bastante sobre psicología animal, puesto que algunos comportamientos puede que sean comunes de las mascotas antes de su etapa de abandono.



Otra de las recomendaciones que realizan los expertos es que una vez identificada esta situación, se debe brindar afecto a la mascota, puesto que se encuentra en situación de vulnerabilidad e indefensión, no basta con brindar techo y alimentación, sino crear nuevos vínculos que le permitan recuperar su confianza en la sociedad.



