5 Personas que te ayudarán a bajar de peso

Perder peso puede ser difícil, incluso para la persona con mayor voluntad en el mundo, así que es inevitable que en algún momento quieras pedir ayuda. Pero saber que necesitas ayuda es MUY diferente a saber exactamente a quién pedírsela.



Hay muchos profesionales que dicen saber cómo perder ciertos kilos de más, pero ¿cómo saber que en realidad son los adecuados para tu problema? Como la pérdida de peso es algo tan individual, la persona que debe ayudarte también debería ajustarse a tus necesidades.



Nutriólogo



Identificar qué debes comer para bajar de peso puede ser difícil, especialmente si anteriormente lo has intentado y fracasado miserablemente. He ahí la importancia de un nutriólogo, quien te ayudará a descubrir la forma de comer lo que te gusta, sin atascarte de calorías.



Los nutriólogos también pueden ayudarte a encontrar los hábitos alimenticios que complementan un estilo de vida saludable.



Coach de vida



Los coaches de vida no son psicólogos, pero sí tratan de ayudarle a la gente a alcanzar sus metas personales, incluyendo la pérdida de peso. Con eso de que el peso es un tema importante prácticamente para todos, los coaches de vida se saben todos los tips y recomendaciones que sólo TÚ necesitas.



Esto definitivamente no es para todos, pero un coach de vida podría ayudarte a renovar tu voluntad y animarte a conseguir tus objetivos.



Psicólogo



Los hábitos alimenticios están en la mente. Un psicólogo podría ayudarte a identificar tus malos hábitos, y la solución a casi todos tus problemas. Estos especialistas son imprescindibles para personas que tienen una obsesión con la comida o que resuelven su ansiedad o estrés a través de la comida.



Hipnoterapeuta



¿Se acuerdan que les había comentado que se puede bajar de peso a través de la hipnosis? Pues los hipnoterapeutas usan una relajación guiada y la atención concentrada para ayudar a la gente a entrar en un trance. Durante este trance, se fortalecen los buenos hábitos para contrarrestar los malos. El efecto de la hiponoterapia es sólo temporal, pero puede ser una buena herramienta a largo plazo.



Entrenador personal



El entrenador personal es un guía para el ejercicio. Si ya estás comiendo bien, pero no haces tanto ejercicio como te gustaría (o no sabes cómo lograr resultados), definitivamente necesitas a un experto. Los entrenadores personales son imprescindibles para lograr buenos resultados y potencializar los entrenamientos.