Regresa la luz a tu rostro este invierno con estas mascarillas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Durante el invierno es normal que nuestra piel comience a sufrir de resequedad y descamaciones, lo que le resta luminosidad, elasticidad y textura a nuestro rostro.



Por ello, debes estar preparada para que el frío no arruine la apariencia de tu cara y nosotras te traemos cuatro mascarillas hechas con ingredientes naturales que te ayudarán a regresar la luz y restaurar los daños provocados por el clima.



-Yogurt, miel y avena

Un alimento como la avena puede aportar grandes cantidades de antioxidantes a tu piel, por eso al combinarla con el yogurt, los copos se hidratan con las propiedades de los lactobacilos y absorben los nutrientes, lo que brinda un remedio efectivo para hidratar e iluminar tu piel.



Lo único que necesitas es:

- ½ yogurt natural

- 2 cucharadas de avena

-1 cucharada de miel



La miel por otra parte es un antibiótico natural y funciona para recrear los efectos de un detox en tu piel, pero sin resecar o irritar la zona.



Para lograrlo, necesitas mezclar perfectamente bien estos tres ingredientes en un recipiente, después deberás aplicarlo en tu rostro por 20 minutos y al terminar, sólo enjuaga con agua y no olvides humectar con un sérum o aceite seco.



-Aguacate y zanahoria

El aguacate es uno de los alimentos con más aceites naturales que podemos encontrar en México, por eso se ha convertido en uno de nuestros aliados en la belleza. Por otra parte las zanahorias son ricas en Vitaminas E y C, que ayudarán a tu piel a restaurar la elasticidad, olvidando así la sensación de acartonamiento o rigidez.



Para esta receta necesitas:

- 1 aguacate

-1 zanahoria



Para esta receta deberás poner la zanahoria en baño maría, después, tritúrala para que tenga la consistencia de un puré, deposita la pulpa del aguacate en un recipiente y cuando este lista tu zanahoria mezcla perfectamente. Aplica en tu rostro por 20 minutos y enjuaga con agua templada, no olvides al finalizar hidratar tu rostro.



-Pepino y té verde

El pepino es rico en vitamina B, potasio y ácido fólico, mientras que el té verde es famoso por sus grandes cantidades de antioxidantes. Es por eso que al unirlos en una mascarilla tu piel se nutrirá y se iluminará rápidamente, solo necesitas:



- ½ pepino

- 2 sobres de té verde



Para lograr este remedio deberás infusionar los dos sobres de té verde en una taza con agua caliente, mientras eso sucede, corta el pepino en rodajas.



Al terminar deposita las rodajas en el té y deja que se hidraten por un par de horas. Cuando el tiempo haya transcurrido, colócalas en tu rostro y deja actuar por 15 minutos, enjuaga con agua e hidrata tu piel.



-Plátano, leche y miel

El plátano es una de las frutas más ricas en Vitaminas A, C, B1, B2 y ácido fólico.



Por otra parte, la leche contiene grandes cantidades de calcio y hierro que ayudarán a fortalecer las células de tu piel, la miel ayudará a eliminar las toxinas y suciedades acumuladas.



Para esta receta necesitas:

-1/2 plátano

- ¼ de taza de leche

- 1 cucharada de miel



Tritura el plátano, agrega la miel y la leche, mezcla perfectamente y aplica en el rostro.



Deja que este remedio actúe por 15 minutos y enjuaga, no olvides aplicar un serum al terminar.