Cómo afecta tu periodo cada método anticonceptivo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los métodos anticonceptivos son indispensables. Pero desafortunadamente también son molestos y muy incómodos. A pesar de su importancia, muchas mujeres no los utilizan porque tienen un mayor y negativo impacto en su ciclo menstrual.



Si tu razón principal para elegir un método anticonceptivo es su habilidad para decidir cuándo y cómo tener hijos, tal vez no tengas una idea de cómo puede afectar tu menstruación… pero es un factor importante que debes considerar.



Pastilla anticonceptiva hormonal combinada



Cómo cambia tu periodo: La pastilla, hecha de progestina y estrógeno, afecta a todas de una manera diferente, pero puede disminuir la duración del periodo menstrual y minimizar el sangrado. Un ciclo de 7 días podría convertirse en 3 gracias a esta pastilla.



Qué más saber: Esta es una buena opción si lidias con periodos irregulares o un sangrado anormal.



Mini pastilla



Cómo cambia tu periodo: Aunque puede ayudarte con tu ciclo menstrual, la mini pastilla (la cual contiene solamente progestina), es buenísima para solucionar cualquier problema con el sangrado. Las chicas que toman este método anticonceptivo, tienen ciclos más livianos y experimentan cólicos menos dolorosos.



Qué más saber: La mini pastilla es tramposa. Tienes que tomarla a la misma hora cada día… o su eficacia podría verse afectada.



DIU



Cómo cambia tu periodo: Depende de qué DIU utilices. El DIU de cobre provoca sangrados más abundantes durante los primeros meses de su colocación. Pero ya que no contiene hormonas, tal vez no tenga un gran impacto en tu periodo en lo absoluto. Si tienes un DIU hormonal (con progestina), tu sangrado mensual disminuirá o desaparecerá por completo.



Qué más saber: Todas son diferentes y aunque el DIU hormonal tal vez tenga un impacto en tu ciclo menstrual, también es posible que no haga absolutamente nada. Aún así, el DIU ha sido considerado el método anticonceptivo más eficiente desde hace años.



Implante



Cómo cambia tu periodo: Hace prácticamente lo mismo que el DIU hormonal; disminuye el sangrado o lo desaparece por completo.



Qué más saber: El implante dura 3 años, pero a veces provoca manchas de sangre. La mayoría de éstos son removidos porque las mujeres se hartan de las manchas impredecibles.



Anillo



Cómo cambia tu periodo: El anillo básicamente funciona de la misma forma que la pastilla anticonceotiva. Minimiza el sangrado y lo regula.



Qué más saber: Tienes que recordar cambiarlo en el día correcto cada mes. Y si eres buena para recordar ese tipo de cosas, seguro es una excelente opción para ti.



Inyección



Cómo cambia tu periodo: Es muy similar al DIU hormonal. Inicialmente provoca sangrados irregulares por 4 meses, pero con el tiempo lo disminuye o desaparece.



Qué más saber: Todas somos diferentes, así que, aunque la inyección puede inhibir tu periodo, también puede provocar manchas impredecibles o sangrados livianos.