Enfermedades que desencadenan la obesidad

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Sufrir de obesidad no solo desencadena enfermedades como Diabetes e Hipertensión, también nos puede causar problemas ortopédicos que debilitan principalmente los huesos de la cadera, rodillas y tobillos.



Son varias las causas que pueden llevar al organismo al aumento de peso:



Trastornos hormonales

Trastornos nerviosos

Problemas Metabólicos

Dieta mal equilibrada



Aunque también hay que tomar en cuenta factores como el estrés, la ansiedad y el sedentarismo.



La nutrióloga Valeria Rubio, vocera de la empresa Alpura, explica que cuando no se lleva una alimentación equilibrada y adecuada, se acumula más grasa corporal y esto hace que el metabolismo se vuelva mas lento, aumentando de peso con más facilidad. Es por eso que se debe llevar una alimentación correcta que incluya todos los grupos de alimentos, en las cantidades correctas para cada persona.



De acuerdo con la especialista, es primordial empezar el día con un nutritivo desayuno que incluya fruta, cereales integrales y proteína, como la que aportan los lácteos. Es importante ingerir leche, yoghurt o queso en las primeras horas del día, pues son alimentos con alto contenido de proteína, vitaminas A,D, E, Calcio y fósforo. Además, existen evidencias que implican que los ácidos grasos linoléicos conjugados que contiene la leche, ayudan en la reducción de peso si se consume de manera habitual.



Para lograr una vida saludable es necesario hacer el compromiso de mejorar nuestros hábitos alimenticios y realizar alguna actividad física que de oportunidad a nuestro cuerpo de mantener un peso saludable. Entre su gran variedad de productos, Alpura – una empresa 100% preocupada por la salud de los mexicanos – cuenta con leche, yogurt y quesos bajos en grasas; su consumo dentro una dieta equilibrada da la sensación de saciedad y así se evita que se consuman más calorías de las necesarias.



La obesidad es un padecimiento que se ha convertido en un problema de salud pública, el cual se puede prevenir desde muy temprana edad.



Evita que la báscula se vuelva tu enemigo, recuerda:



Elegir alimentos saludables altos en proteína y bajos en azúcar

No saltarse comidas

Desayunar siempre

Hacer ejercicio

Dormir por lo menos 8 horas