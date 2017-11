Señales de que no será un buen esposo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Cuando estás en una relación a largo plazo, es difícil no pensar en un futuro con tu pareja, especialmente si las cosas van bien. Sin embargo, si la idea de estar con tu pareja para siempre no te llena de tanta emoción, tal vez tengas que considerar las cosas nuevamente.



Habrá mucho amor y atracción, pero si dentro de ti sabes que las cosas no están funcionando, es hora de aceptarlo.



Tienen metas a largo plazo muy diferentes



Hay personas que tienen metas intermedias que se alinean en su relación actual, pero a largo plazo, siempre van en una dirección diferente. Por ejemplo, ambos tienen una excelente conexión durante la universidad, pero no lograrán un buen matrimonio, porque uno de los 2 quiere irse del país a satisfacer sus deseos profesionales. Tú y tu pareja necesitan tener una idea similar de dónde estarán en unos años, ya sea en el caso de familia, carrera o viajes.



Su opinión sobre el matrimonio es negativa



Si tu galán le tiene miedo al matrimonio… es obvio que no querrá ser tu esposo. A veces la gente termina cediendo ante los deseos de su pareja… pero eso no quiere decir que sea algo que quiera. El problema no es su miedo al matrimonio en general, sino a la monogamia, lealtad y compromiso. ¿Y si en realidad es un hombre que no puede tener pareja por más de 6 meses?





Tienen una impresión diferente de los hijos



Tu relación es maravillo ahorita que están sólo ustedes 2, pero para que siempre sea así, ambos tienen que tomar la decisión de NO tener hijos nunca. La gente debería decidir y discutir este tema ANTES de comprometerse. Hay muchos compromisos que la pareja tiene que hacer para que un matrimonio funcione, pero los hijos son un tema que deberían tomar en consideración. Créeme, si quieres hijos y tu pareja no, es casi inevitable que su matrimonio fracase.



Quieren vivir en lugares diferentes



Uno querrá vivir en la Ciudad, y el otro querrá irse a un lugar mucho más tranquilo. Tal vez tú quieras estar en un lugar frío, y tu pareja necesite estar cerca de la playa por salud. A veces estos problemas son inexistentes en ciertas etapas de la relación, pero se convierten en un GRAN problema durante un matrimonio duradero.



Lidian con las finanzas de manera distinta



El dinero es un tema sensible, pero es uno SÚPER importante. Casi siempre hay diferencias con respecto al manejo del dinero, los ahorros y las deudas. Al final del día cada uno obtiene y guarda su dinero, pero a la hora de vivir juntos y casarse, tienen que empezar a organizarse y llegar a un acuerdo. El dinero es uno de esos temas que pueden provocar divorcios y rompimientos desastrosos.