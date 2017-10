California se vuelve el primer estado en prohibir los criaderos de perros

SAN DIEGO,California(Tomada de la Red)

A partir del próximo 1ro. de enero de 2019, todas las tiendas de mascotas que operen dentro del estado de California tendrán que vender animales que vengan únicamente de refugios locales.



El fallo histórico de los legisladores locales definió que las granjas o criaderos de perros, gatos y conejos serán prohibidos y que los californianos solo podrán comprar mascotas que hayan sido rescatadas.



Grupos en pro de los derechos de los animales han apoyado la decisión, misma que busca evitar el maltrato animal y la venta indiscriminada de perros y gatos de razas especiales.



Se estima que en Estados Unidos hay al menos 10 mil granjas que no están en regla



La Sociedad Americana de la Prevención de Crueldad Animal (ASPCA, por sus siglas en inglés) cree que con la legislación se promoverá la cultura de la adopción.



De acuerdo a ASPCA, en Estados Unidos un 99% de los perros y gatos que se venden en tiendas de mascotas, un estimado de 1.5 millones de animales, vienen de granjas de cachorros.



Adoptar a un perro o gato que venga de un refugio no solo permite darles un mejor lugar para vivir, sino también ayuda a disminuir la tasa de sacrificios que se registran en estos lugares como resultado de la sobrepoblación animal.



Dueños de tiendas de mascotas se resisten



Quienes se oponen a la legislación son los propietarios de los puntos de venta de animales más importantes del país. Ellos argumentan que información relevante como el historial médico de cada mascota y su pedigree no estarán disponibles una vez que se prohíba la operación de las granjas de cachorros.



Además creen que se limitará el acceso de la gente a razas populares que sólo pueden venir con un certificado de pureza de una granja de perros o criadores privados.



Sin embargo, al ley AB 485 aprobada por el gobernador Jerry Brown el pasado 13 de octubre, no prohíbe la compra y venta de cachorros siempre y cuando sea entre el consumidor y un criador especializado.



Con este proyecto de ley California se convierte en el primer estado de Estados Unidos en prohibir este tipo de prácticas.



Fuente:http://noticieros.televisa.com/historia/internacional/2017-10-16/california-se-vuelve-primer-estado-prohibir-criaderos-perros/