Los tonos metalizados vuelven a estar de moda

En torno a los colores metalizados hay falsas creencias: Que no lucen elegantes, que no deben llevarse durante el día, que solo son adecuados para mujeres atrevidas, entre otras.



Esta temporada, renombradas casas de moda como Bottega Veneta, Versace, Chanel y Loewe, por mencionar algunas, demuestran que estas tonalidades pueden ser tan sofisticadas y versátiles como se desee.



La clave está en lograr un equilibrio y elegir piezas que te hagan sentir confiada y, claro está, que favorezcan a tu cuerpo.



Los tonos metalizados han formado parte del guardarropa femenino por décadas: Nos recuerdan la época disco, la estética glam, el rock and roll y la moda futurista del siglo pasado. Las siluetas de años anteriores se reinterpretan, ahora a través de cortes más ajustados, de materiales más livianos y mediante estilismos que reflejan modernidad y un aire de audacia.



Desde una prenda a un total look, o bien mediante una selección discreta de accesorios, estos colores se coronan como una de las tendencias protagonistas para el otoño que empieza. Te damos las claves para conseguir un look perfecto que funcione de la mañana a la noche.



La dosis justa de metal

Una primera regla de esta tendencia es olvidarte de llevar las tonalidades metalizadas únicamente en un vestido o falda, también puedes elegir un jumpsuit, unos pantalones, una blusa de cuello redondo, un suéter, una chamarra de piel, un abrigo o una chaqueta acolchada.



“En estas fechas cuando el frío está a la vuelta de la esquina, una buena alternativa es un suéter tejido de punto metalizado, el cual puedes combinar con unos jeans o unos pantalones sastre”, aconseja la editora de moda de la revista Grazia México, Annie Lask.



Asimismo, la experta recomienda seleccionar unos pantalones de corte slim en color plata y acompañarlos con una blusa de gasa negra o, bien, un suéter delgado de cuello de tortuga en negro. Esta ecuación funciona si se cambian los pantalones por dorado en lugar de plata. Otra opción con mucho estilo es un jumpsuit dorado, que puede mezclarse con una chamarra de mezclilla en tono claro para proteger del viento cuando cae la tarde. Toma en cuenta que a las pieles cálidas les favorecen más el dorado y cobre; y a las pieles frías, el plateado.



Una falda corta es una de las elecciones más seguras, ya que es posible sumar desde una camisa blanca hasta una de mezclilla, y añadir unas sandalias o botines. Al combinar con una pieza de corte clásico o tono neutro se logra restar intensidad a la falda, mas no estilo.



Durante esta temporada, los vestidos cortos se presentan en colores metalizados como azul, rosa y rojo, así como con asimetrías, moños o de un solo hombro. Estas piezas son perfectas para acudir a un coctel, basta sumar unos tacones altos y joyas discretas. Recuerda que, al llevar prendas de acabado metálico, lo ideal es ser reservada al momento de elegir los accesorios para no saturar el look ni restarle protagonismo a las piezas.



Además del vestidito negro, la chamarra de piel es otra de las prendas que saca del apuro a cualquier mujer. Una versión metalizada, en plata, dorado o rosa, puede utilizarse de diversas maneras en un plano casual; por ejemplo, acompañada de jeans de corte skinny y una blusa o suéter de cuello de tortuga negro, así como sobre un conjunto de camisa y pantalones de mezclilla. Asegúrate solo de que se ajuste bien a tu cuerpo y que no tenga demasiados cierres u otros detalles.



Inspírate en los que saben

Dentro de las colecciones otoño-invierno 2017 de reconocidas firmas hay estilismos tanto formales como casuales. Paco Rabanne apuesta por la sencillez a través de conjuntos de pantalón recto y tops de cuello redondo en color plata, mientras que Bottega Veneta propone elegantes vestidos de noche en color dorado.



En Chanel, Karl Lagerfeld sugiere combinar pantalones skinny de color plata con botas altas a tono y cárdigan largos confeccionados con lana. El ‘káiser’ también presenta abrigos con cinturón en tonos metalizados como verde. Para Michael Kors, el atuendo estrella de su colección es un conjunto de pantalón holgado con una blusa de lamé plateado, que complementa con unos guantes de piel negra.



Las firmas Versace y Saint Laurent experimentan con asimetrías, drapeados y volantes en minivestidos dorados. Loewe ofrece una versión sofisticada de la blusa en lamé plateado y escote en V, misma que acompaña con pantalones de líneas amplias. Jil Sander va más allá al mostrar un abrigo naranja acolchado y de acabado metálico, que no solo va bien con jeans, sino también con pantalones sastre, en un intento por mantener vivo el athleisure.



Accesorios a prueba de error

Quienes crean que llevar prendas de tonalidades metalizadas es correr mucho riesgo, una buena forma de adoptar esta tendencia es mediante los accesorios. Unos tenis o tacones de acabado metálico combinan de manera perfecta con una falda midi, un total look en mezclilla o un vestido a la rodilla en tonos pastel.



Si prefieres un bolso, asegúrate que este sea de tamaño pequeño, como los de estructura rígida que propone Louis Vuitton o el ‘Sicily’ de Dolce & Gabbana. Unas gafas de estilo futurista o con forma gatuna tampoco fallan cuando se habla de proyectar estilo. En caso de que tu atuendo sea muy mesurado, añade una buena selección de joyas para darle un giro actual.



“Antes se pensaba que no era una buena idea combinar oro y plata, hoy se permite y además de todo luce muy elegante”, apunta la experta de moda Annie Lask. Suma esta tendencia a tu guardarropa y deja que tu estilo brille con luz propia.