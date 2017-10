Tips para tener una alimentación saludable

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El día de hoy, 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación y desde el año 1979 fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con el objetivo de concientizar a la población sobre la falta de acceso al alimento y la desnutrición mundial.



Sin embargo, no solo se trata de una falta de acceso a los alimentos, de igual forma sirve para concientizar a la población de que una alimentación saludable sólo se logra al tener un plan adecuado de nutrición, que nos llevará a mantener una función óptima de nuestro cuerpo y así realizar las actividades de nuestro día a día.



Platicamos con Marién Garza, nutrióloga integrante del Consejo Consultor de Nutriólogos de Herbalife y nos mencionó que para los humanos, la alimentación es uno de los elementos esenciales para llevar un estilo de vida saludable; sin embargo, en la actualidad, el ritmo de vida de las personas es tan rápido que provoca que no se obtenga una nutrición adecuada, por diferentes factores, como la falta de tiempo o interés. Por lo anterior, nos brinda algunos consejos para mejorar nuestra alimentación diaria:



1. Recuerda desayunar: Los tiempos de comida son muy importante y precisos. El desayuno representa el primer alimento del día, y por ende el que te brindará los nutrientes y energía necesaria para tu jornada.



2. Aumenta la fibra en tus alimentos.



3. Toma agua.



4. Consume frutas y verduras.



5. Colaciones necesarias. Las semillas y las barras de proteína son una gran opción para mantener tu organismo en funcionamiento y así evitar la ansiedad por comer.



6. Consulta a un especialista para complementar tu alimentación mediante suplementos alimenticios.



7. Come lo necesario, hasta estar satisfecha, no llena.



8. Calidad en vez de cantidad.



9. Cena ligero. Antes de irte a la cama siempre es bueno consumir alimentos que no alteren tu sueño como fruta o semillas.



Recuerda siempre cuidar tu alimentación y acompáñala con ejercicio, lo que te permita tener una rutina y un estilo que favorecerán una vida saludable. Predica con el ejemplo y cuídate en este Día Mundial de la Alimentación.