Incluyen a mascotas en los festejos patrios

(Tomada de la Red)

En el marco de la celebración del 207 Aniversario del Grito de Independencia, una de las fechas más célebres en México, la comunidad fronteriza de esta ciudad busca recobrar y mantener vivas las tradiciones.



En Reynosa, contigua al Estado de Texas, sus habitantes se esfuerzan por continuar y preservar esta celebración y por ello mujeres y menores, principalmente, visten atuendos alusivos a la fecha, como collares y ropa de manta tricolor.



Ademas las viviendas, vehículos, comercios, edificios y áreas públicas y privadas, así como dependencias de gobierno, lucen arreglos y adornos alusivos a los hechos que nos dieron patria y libertad.



Esta tradición y festejo no excluye a las mascotas, quienes también durante los últimos años se han unido a resaltar los colores y ropa típica de esta celebración.



Por ello, la Fundación de Rescate y Adopción de Mascotas (FRYAM) realizara el próximo 30 de septiembre un desfile-concurso de la mascota con el vestuario más original alusivo al día de Independencia.



Magda Hernández, voluntaria de FRYAM recordó que desde hace más de cuatro años llevan a cabo este evento, en donde se invita a los propietarios de mascotas a vestirlas con ropas típicas de nuestro país.



“Es muy bonito ver que las personas se interesan por preservar nuestras tradiciones y ver a los perritos portando los colores y diseños de una china poblana o de un mariachi, son cosas que en otros lugares no se ven pero aquí tratamos de dar continuidad a las cosas que nos dan identidad y los animalitos no están exentos”, dijo.



La voluntaria de FRYAM señaló que el concurso-desfile además de fomentar las tradiciones mexicanas sirve para promover las adopciones de canes que se encuentran en el refugio.



La entrevistada resaltó que se busca concientizar a la población a través de diferentes eventos sobre el abandono y maltrato de mascotas.



Mencionó que en el refugio, que nació hace más de once años, cuentan actualmente con canes de todas las razas, edades y tamaños por lo que la promoción es constante a través de diversos eventos en la ciudad.



“Esta fundación nace con el propósito de rescatar a los animalitos abandonados por sus dueños, la mayoría de nuestros canes son llevados por gente o rescatistas que se los encuentran en la vía pública solos, enfermos e incluso atropellados”, dijo.



Precisó que los requisitos para adoptar una mascota son mínimos, como presentar una identificación oficial, comprobante de domicilio y comprometerse a darle los cuidados necesarios así como cariño y protección.



Fuente:https://www.elmanana.com/incluyenamascotasenlosfestejospatrios-4060116.html