Montañas rusas no aptas para llorones

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si te gusta la velocidad, las caídas y vueltas estrepitosas y ese vacío que se siente en el estómago, pega de gritos porque hoy es el Día Internacional de la Montaña Rusa. Estas atracciones son algunas de las más extremas, altas y veloces del mundo.1. Kingda Ka, en Nueva JerseyEsta montaña rusa de 139 metros de altura y 127 metros de caída está en Six Flags de Nueva Jersey. Ostenta el título de la más alta del mundo y la más rápida de Estados Unidos. Su velocidad alcanza casi 206 km/h, lo cual hace que el recorrido de 50 segundos te lleve a otro nivel de entretenimiento. El trayecto está lleno de subidas y bajadas nada sutiles; cuando estés en lo más alto, sentirás que el alma abandona tu cuerpo. El clímax llega cuando caes en picada viajando por espirales hasta llegar a una curva que te llevará de nueva cuenta a las alturas.2. Gravity Max, en TaiwánEn el parque Lihpao Land, en la ciudad de Taichung, se levanta Gravity Max, una montaña rusa que prácticamente se parte en dos. Alcanza una velocidad de 90 km/h, tiene una longitud de 568 metros y una altura de 34.7 metros. Podría parecerte demasiado largo su recorrido de casi dos minutos y medio, pero, una vez que subes, todo pasa con mucha rapidez. Cuando el carrito llega a la cima, la vía se inclina poco a poco hasta llegar a una posición vertical. Los pasajeros quedan atrapados en las alturas por unos segundos hasta que el carro se suelta y cae hasta retomar, poco a poco, una postura horizontal. Si llegas al nal del trayecto sin soltar una lágrima, serás todo un héroe.3. Wicked Twister, OhioEsta montaña rusa en Cedar Point tiene un concepto diferente a la demás: tus pies van volando, balanceándose de un lado a otro sin control alguno. Los carriles se ubican sobre tu cabeza y los asientos también tienen movimiento, según lo marque la trayectoria. Lo más emocionante de todo esto es que Wicked Twister está llena de espirales ascendentes y descendentes de 90 grados, alcanzando una velocidad de 116 km/h. Aunque su altura es de 66 metros, los 40 segundos de trayecto son de emoción constante. Sentirás el corazón en la garganta, todo el tiempo.4. Tower of Terror II, AustraliaLa duración del recorrido en ésta es de tan solo 28 segundos, pero son suficientes para que la adrenalina corra pos tus venas y te robe un buen grito de susto y vacío en el estómago. En Dreamworld, en Queensland, se encuentra Tower of Terror II, con 115 metros de altura, 376 de longitud, 100 metros de caída y una velocidad de 161 km/h. En un túnel, casi en total oscuridad, inicias un recorrido en reversa hacia arriba. En su cima, al n verás la luz del sol y, si el miedo te lo permite, podrás disfrutar de una panorámica del parque, todo desde una posición vertical, después, el tren simplemente se dejará caer para dejarte con ganas de una segunda ronda.5. Wonder Woman, TexasToda celebración conlleva un buen presente, en esta ocasión, Six Flags, en Texas, estrenará una montaña rusa dedicada a la Mujer Maravilla de DC Comics. ¿Qué tiene de especial? Una caída de 90 grados, vueltas de 180 y 360 grados a 30 metros de altura y vagones individuales, así que, si eres de los que tiene que sostener la mano de su acompañante durante el recorrido, vételo pensano. Esta montaña rusa se lanzará en primavera del 2018 y completará la trilogía temática de superhéroes en Six Flags, Texas.6. Formula Rossa, Abu DhabiEl parque temático, Ferrari World tiene, por el momento, la campeona en velocidad: Formula Rossa es una montaña rusa que en menos de cinco segundos alcanza velocidades de cero a 240 km/h, sobre carros que simulan un Fórmula 1. La escudería italiana recientemente inauguró su segundo parque temático en Port Aventura World, en Salou, España, a una hora de Barcelona. Ferrari Land presume su Red Force, la montaña rusa más alta y rápida de Europa. Y aunque no alcanza la misma velocidad que su hermana mayor, en cinco segundos, sus trenes pueden acelerar hasta 180 km/h.Las montañas rusas no son un invento de hace pocos años, de hecho, desde el siglo XVIII había algunas un poco rústicas e inseguras, pues ninguna contaba con cinturones que sostuvieran a los pasajeros.La más antigua que se conoce se construyó en San Petersburgo, Rusia, y le llamaban “montaña americana”. Se hacían sobre pilares de madera en colinas de hielo de no más de 25 metros de alto y 50 grados de inclinación.Para 1850, una compañía minera de Pensilvania, transformó su sistema de transporte en una atracción de entretenimiento y lo nombraron Gravity Road y consistía en un vagón que bajaba por una montaña a gran velocidad.En 1884 LaMarcus Adna Thompson sosticó la idea y diseño un modelo para Coney Island, en Nueva York. Ésta era de 180 metros de altura y lanzaba a los valientes visitantes en un carrito de una torre a otra. Al año siguiente, se creó la primera montaña rusa con curvas que tenía un sistema de correas para elevar los vagones, así, poco a poco, los nuevos modelos fueron más creativos y extremos.