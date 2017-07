Si haces esto usas incorrectamente el bra

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Muchas llevamos la talla de sostén incorrecta por varios años y no nos damos cuenta. Esto no solo es incómodo sino que puede ocasionar daños a tu cuerpoPara muchas el sujetador o brasiere es una suerte de castigo. Pero usualmente nosotras mismas somos quienes convertimos su uso en un infierno al elegirlo mal. Antes de que sigas sufriendo, repasa esta breve lista y comprueba si llevas la talla de sostén adecuada.1- LOS BRALETES TE VUELVEN LOCASi te lastiman los broches, es muy pequeño; si se cae a menudo es más grande de lo que necesitas. En cualquiera de los dos casos debes cambiarlo porque no te está dando el soporte que realmente necesitas.2- EL BROCHE SE MUEVEEl lugar indicado para que se mantenga, luego de haberlo enganchado, es justo a la mitad de tu espalda. Ni más arriba, ni más abajo. Si no es así, pues tendrás que hacerle algunos ajustes o comprarte uno nuevo.3- SE TE SUBE EN LA PARTE DE ADELANTEOtra de las pistas de que no llevas la talla de sostén adecuada es que no se queda fijo. Más allá de que bailes, saltes, corras o hagas cualquier movimiento brusco, una prenda de tu talle se ajusta a tu cuerpo y no debería subirse y dejar al descubierto parte de tus senos.4- TE DEJA UN ROLLITOEse odioso momento en el que te abrochas el sujetador y salta un rollito al costado, no hace más que confirmarte que te queda chico.FUENTE: http://mx.emedemujer.com/salud-belleza/senales-usas-bra-incorrecto/