Doggy Style: el amor por las mascotas

Argentina es el país con más cantidad de animales domésticos por persona. El 80% de sus ciudadanos declara tener al menos un animal doméstico en su hogar y, el 66% de ellos, asegura que posee un perro, según un estudio de GFK Group, una consultora que se dedica a hacer investigar cómo viven las personas en distintos países y culturas.Día a día, vemos cómo avanzan en el país medidas pro-animales. Ya casi todos los restaurantes son "pet-friendly" y, este año, el Gobierno dio un salto de calidad en el tema al permitir que durante los fines de semana se pueda viajar con mascotas en el subte.La Universidad Tres de Febrero realizó un estudio donde comprobó que el perro es el animal preferido de los porteños. Supera al gato por un margen del 25% y 6 de cada 10 personas consideran a su mascota un miembro más del clan.Con estas cifras, varios emprendedores decidieron armar marcas dedicadas exclusivamente a las mascotas de la familia. Es que ya no se los puede dejar afuera: muchas personas festejan el cumpleaños de sus animales o disfrutan vestirlos en los días de lluvia.Doggy Style, una de las marcas innovadoras, decidió resaltar el rol que tienen los animales en nuestras vidas y creó productos personalizados que tienen a la mascota como eje principal. Venden remeras, fundas de celular o cuadros con la foto de tu compañero y también tazas temáticas. Franco Lasagni, su fundador, explica: "El proyecto surge del amor incondicional a los animales. Me puse a pensar que yo usaría una remera de mi perro y decidí no ser el único".El negocio abrió esta semana su local en Villa Crespo (Velasco 599) y ya son varias las familias que eligen decorar sus casas con cuadros de sus perros o gatos o proteger su celular con foto de sus mejores amigos.Fuente:http://www.minutouno.com/notas/1546673-doggy-style-el-amor-las-mascotas-avanza-cada-dia-mas