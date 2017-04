Elimina la flacidez

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Si quieres combatir la flacidez existen algunos alimentos que pueden ayudarte a acabar con ella, especialmente aquellos que contienen vitamina A y C.



Para lograr tu cometido no solo puedes consumir estos alimentos, con algunos de ellos, como la zanahoria, también puedes preparar mascarillas.



Recuerda que es necesario que la alimentación sea acompañada por actividad física, especialmente ejercicios localizados. Todo depende de tu esfuerzo.



FRUTOS SECOS



Un estudio de la Universidad de Barcelona determinó que alimentos como las pasas, las pecanas, nueces y pistachos te ayudarán a recuperar la tonicidad de la piel. Los frutos secas ayudan a retrasar la oxidación de nuestras células. Además, contribuye a que nuestra epidermis sea más elástica y que no sufra algún tipo de inflamación.



PEPINO



Uno de los alimentos ideales para mantener nuestra piel hidratada es el pepino. Esto debido al 96% de agua que contiene. Además, sus enzimas serán beneficiosas para mantener en buen estado los vasos sanguíneos de la dermis.



CÍTRICOS



Frutas como la naranja, la lima, la toronja y el limón deberían formar parte de nuestra alimentación diaria. Esto debido a la gran cantidad de vitamina C que contienen. Así, obtendremos el colágeno y proteínas necesarias para que nuestra piel se mantenga menos flácida y sin arrugas. Así lo determinó Elzbieta Kurowska, vicepresidente de investigación del centro KGK Synergize en Ontario, Canadá.



ZANAHORIA



Que la flacidez llegue al rostro es una amenaza constante. Pero tranquila, el betacaroteno, vitamina que encontramos en alimentos de color naranja, como la zanahoria, es capaz de frenarlo, según un estudio de la Universidad de Newcastle. Se recomienda preparar con este vegetal como una mascarilla natural. Pruébalo por dos semanas antes de dormir y tú misma verás sus propiedades reafirmantes.



ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN



Un estudio de la Universidad de Córdoba concluyó que el aceite de oliva cuenta con importantes componentes que nos ayudan a mantener la piel humectada. Por otro lado, su consumo favorece a la regeneración de nuestras células epiteliales y evita que la vejez llegue a nosotras prematuramente. ¡A utilizarlo en nuestras comidas!



ACEITUNAS



Su consumo nos protegerá no solo en lo estético, sino también en la salud. Los ácidos grasos Omega 3 y Omega 6 de este alimento, cumplen un rol importante como regulador del colesterol en nuestro cuerpo. Pero, al contener vitamina A, también ayuda al crecimiento y reparación de nuestros tejidos. Esto lo confirmó una investigación de la Universidad de California.



MANZANAS



Contiene aminoácidos como la arginina que ayuda a la reparación de los tejidos, asimismo tiene propiedades astringentes, antisépticas y antioxidantes.



Fuente: El Nacional