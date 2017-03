El gato que aparece en el jardín no siempre es callejero

(Tomada de la Red)

Desde hace días vemos a un gato desconocido en nuestro jardín. Nos maúlla y nos llora. Le damos comida y come. Parece acostumbrado a estar con personas y no se asusta.



Quien crea que el gato se ha buscado un dueño y se quede con él, estará actuando mal, dice Uwe Tiedemann, veterinario y presidente de la Cámara de Veterinarios alemana. "Quien encuentre a un animal, debe comunicarlo, poner anuncios", señala.



En Alemania, de hecho, no hacerlo supone contravenir la ley y quien así actúe, puede ser castigado. Otra cosa es cuando se encuentra a un animal que no tiene dueño, por ejemplo un gato salvaje. Pero estos animales, por lo general, no se acercan a las personas.



"Un gato encontrado no es un gato sin dueño, al contrario que un gato de la calle. Pertenece a alguien a quien se le puede haber escapado, por ejemplo, o puede haber sido abandonado", explica Ursula Bauer, de la asociación alemana Acción Animal - Personas por los Animales.



Los gatos que se han escapado o han sido abandonados son por lo general relativamente mansos y están además cuidados: su pelaje brilla y están bien alimentados. Pero muchos no saben que no deben simplemente quedarse con estos animales.



"Curiosamente, mucha gente no lo tiene claro cuando se trata de gatos. Sin embargo, cuando se encuentra con un perro extraviado, casi nadie se queda simplemente con él", dice Bauer.



¿Qué hay que hacer cuando uno se cruza con un gato? "Por lo general, un gato perdido procede de algún lugar en el vecindario, por lo que aconsejo preguntar allí", dice el veterinario Tiedemann.



Muchos gatos, sin embargo, pueden recorrer kilómetros. Melitta Töller, de la protectora de animales alemana Vier Pfoten (cuatro patas), apunta que hay veces que vemos gatos en jardines ajenos que sin embargo tienen casa y dueño.



"Muchos gatos visitan regularmente los mismos lugares de su territorio. Por eso, que un gato aparezca varias veces en el jardín no quiere decir que no tenga casa", indica.



Quien encuentre a un gato, lo primero que debe hacer es ir al veterinario o a un albergue de animales para que miren si está identificado con un chip. "Con el chip, si está registrado, se puede encontrar inmediatamente al dueño", dice Tiedemann. Es algo que en su consulta se ve mucho.



El microchip que se pone a los animales bajo la piel no es visible, pero con un aparato especial se puede leer el número que lleva. "Yo aconsejo a todo el mundo poner el chip al animal y registrarlo", indica el veterinario. "Si el animal se pierde y es encontrado, localizar a su dueño será fácil", añade.



En muchos países no hay obligación general de poner microchip al gato y registrarlo, pero es aconsejable hacerlo. "Quien tenga un gato al que le guste salir de casa, debe tener en cuenta que el animal puede parecer no tener dueño en algún momento y alguien se lo puede quedar", advierte Bauer.



Así que, los amantes de los animales que se encuentren con un gato en su jardín, deben tener siempre en cuenta que no deben quedárselo por las buenas. Por un lado, por una cuestión legal y, por otro, por los componentes emocionales.



"Quien se encuentre con una animal, debe pensar que quizá en el otro extremo de la ciudad haya alguien muy triste porque su mascota ha desaparecido y no sabe dónde está", indica Bauer.