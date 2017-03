Evita que tus mascotas sean golpeadas cuando juegas

(Tomada de la Red)

Cualquier persona que ha utilizado gafas de realidad virtual en un entorno con mascotas o niños alrededor, sabe que puede ser un reto evitar accidentalmente empujarlos o golpearlos con controladores de movimiento.



Pero ahora un desarrollador de VR, Triangular Pixels, está tratando de resolver ese problema de una manera muy peculiar: atando los sensores HTC Vive a los perros y gatos.



Katie Goode, Directora Creativa de Triangular Pixels, describió el experimento en un blog titulado “Worlds First VR Tracked Cat”. “El objetivo es dar a los jugadores una advertencia cuando mascotas entran imprevistamente en el área donde están, además del potencial de poder ver a su compañero en los juegos”, escribió Goode.



HTC recientemente comenzó a enviar unidades de su lote inicial de sensores de seguimiento Vive Tracker VR Pet, de acuerdo con Tom’s Hardware. HTC mostró los rastreadores en el Consumer Electronics Show (CES) en enero, donde observamos que los sensores ligeros y versátiles dan a los desarrolladores la capacidad de convertir el Vive en una especie de gigantesca caja de juguetes.



Varios sistemas VR a escala para habitaciones tienen soluciones ya instaladas para mostrar los límites del espacio físico con representaciones digitales, como las paredes holográficas que aparecen en las experiencias de HTC Vive para hacerte saber cuando te estáa acercando a paredes o muebles en la vida real.



El sistema de Triangular Pixels puede proporcionar aparentemente una solución similar para los animales domésticos curiosos en la habitación, aunque la publicación de Goode también sugirió que los sensores se podrían utilizar para crear representaciones en realidad virtual de animales domésticos.



No obstante, lograr que una mascota coopere o se involucre el tiempo suficiente para jugar un juego sería una historia diferente. “Necesitamos cerciorarnos de que el dispositivo pueda ser quitado rápidamente de gatos o perros que no sean muy pacientes, y también que se pueda quitar fácilmente en caso que se enganche con algo. Pero al mismo tiempo, queremos que permanezca encendido durante el movimiento normal de una mascota”, escribió Goode. “Afortunadamente el rastreador en sí es muy ligero, por lo que es perfecto para este tipo de uso de tela.”



Muchos dueños de mascotas seguramente estarán a la expectativa, deseando la mejor de las suertes a Triangular Pixels con el desarrollo e implementación de esta nueva idea. La intención es buena, pero como se puede ver en este video de Instagram , la combinación de mascotas y realidad virtual no es precisamente ideal.



Fuente:http://es.digitaltrends.com/realidad-virtual/proteje-mascotas-juegos-realidad-virtual/