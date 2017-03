CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Todo buen amante de la comida sabe que para casi cualquier cosa que queramos cocinar utilizamos sal y pimienta, pero.... alguna vez te has preguntado ¿Por qué sal y pimienta?



La sal no sala

La sal no aporta un toque salado perceptible. Conocida desde la antigüedad, tanto para sazonar como para conservar los alimentos, impidiendo que se desarrollen y reproduzcan las bacterias la sal potencia notablemente los sabores en los puntos en los que la hemos colocado.



Es muy importante no abusar de este condimento ya que si la consumes en exceso podría causar daños a tu salud. Al contrario de lo que muchos piensan, la sal también tiene beneficios a la salud:



Sistema inmunitario fuerte

La sal marina ayuda por naturaleza a fortalecer el sistema inmunitario. De esta forma, podrás combatir fácilmente el virus de la gripe, el resfriado, la fiebre, las alergias y otros trastornos autoinmunes.



Pérdida de peso

Sí, has leído bien, la sal marina también puede ayudarte a reducir de peso. La sal marina ayuda al cuerpo a crear jugos gástricos para que los alimentos que consumes se digieran más rápido. Por otro lado, también ayuda a prevenir su acumulación en el aparato digestivo, lo que con el tiempo puede ocasionar estreñimiento e incremento de peso.



Salud cardiovascular

Cuando la sal se toma con agua, puede ayudar a reducir los niveles altos de colesterol y la presión sanguínea elevada y a normalizar los latidos cardíacos irregulares. Por ello, la sal marina puede ayudar a prevenir la arteriosclerosis, los infartos y los derrames cerebrales.



Pimentando al mundo

En la antigüedad la pimienta negra (Piper nigrum) era tan importante que no sólo se utilizaba como condimento, también servía como moneda y para ofrecer ofrendas a los dioses.



La pimienta es la especia de mayor consumo en las cocinas de todo el mundo, aromatizando las preparaciones más variopintas de comidas o bebidas de cualquier cultura. Verde, rosa, blanca y la negra que es la especie más utilizada, presenta un sabor fuerte, picante y ayuda a realzar los aromas en los platillos si se muele en el momento de usarse



Beneficios de la pimienta:



Mejora la digestión

Su sabor picante se debe a la piperina, un compuesto que estimula naturalmente la liberación de las enzimas digestivas del páncreas, de tal manera que los nutrientes de los alimento condimentado con pimienta se digieren mejor, según un estudio publicado en Critical Reviews in Food Science and Nutrition.



Favorece la pérdida de peso

Según un estudio clínico realizado en la Universidad de Oklahoma, en Estados Unidos, otra de las bondades de la piperina es que aumenta el ritmo del metabolismo y favorece la quema de calorías.



Contra la gripe

Esta especia ayuda a aliviar los síntomas, toda vez que la capsaicina, uno de sus componentes, es una sustancia que estimula las secreciones que ayudan a aflojar el moco y despejar la respiración.