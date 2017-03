20 preguntas que toda pareja debe responder

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las relaciones amorosas pueden volverse aburridas si caen en una rutina. Cuando ambos esperan las mismas actividades, comida y conversaciones, incluso la persona más comprometida podría empezar a buscar en otro lado algo de diversión. Mantener una relación fuerte y feliz requiere que ambos tengan siempre algo más qué ofrecer.



¿Y cómo hacerlo? Hacerse preguntas que profundicen ciertos temas podría ayudarlos a conocerse un poco más y explorar sus sentimientos y pensamientos. En realidad, cualquier novedad siempre será interesante y emocionante.



Estas preguntas para parejas serán de gran utilidad para profundizar sus conocimientos el uno del otro y, ¿por qué no? ¡También es divertido!



La meta de estas preguntas es divertirse el uno con el otro y aprender algo que no sabías de tu pareja. Con eso dicho, si ya casi no tienen nada de qué hablar, ¿por qué no recurrir a un par de preguntas nuevas?



Aunque las preguntas interesantes pueden ser divertidas, no siempre será el momento correcto para traerlas a una conversación ligera. Si están haciéndose las preguntas importantes de la relación, deberás elegirlas adecuadamente.



Yo les recomiendo tomarse una que otra cerveza y divertirse con esto. Pasen por las preguntas divertidas y sigan con las serias. Seguro se la pasarán padrísimo.



Si pudieras conocer a alguien en este mundo, vivo o muerto, ¿a quién escogerías?

¿Cómo es una amistad para ti?

¿Cuál es la cualidad que más valoras?

¿Cuál consideras tu mayor debilidad?

¿Cómo crees que las personas te perciben la primera vez que las conoces?

¿Cómo sería un día perfecto para ti?

¿Cuál es tu sueño más olvidado?

Si pudieras comer lo que sea ahora, ¿qué elegirías?

¿Te consideras un buen amigo?

¿Cuál es tu hobby favorito?

¿Alguna vez te han roto el corazón?

¿Cuál es tu personaje ficticio favorito?

¿Preferirías ser rico o famoso?

Si tuvieras que salvar al mundo matando a una persona, ¿podrías vivir contigo mismo?

¿Cómo es el amor para ti?

Si pudieras ser bueno en lo que sea, ¿qué elegirías?

¿Cuál es tu postre favorito?

¿En qué te gustaría mejorar?

Si pudieras elegir tu primer nombre, ¿cuál sería?

¿Qué es lo que te hace sentir más amado?