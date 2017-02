Esto es lo que debes hacer para agradarle a tus mascotas

(Tomada de la Red)

Son varios los que desean tener un animal de mascota, sin embargo, antes de eso hay que tener en claro que darle comida y sacarlo al parque no asegura que le agrades. Al igual que tú, en que no todas las personas te caen bien, a los animales le ocurre lo mismo: no todos somos de su agrado.



En relación a esto, un estudio realizado por la Universidad de Kyoto, señaló que los perros rastrean cómo se comportan los humanos. La investigación, dirigida por el psicólogo James Anderson, señaló que tanto los perros como los monos son capaces de percibir el entorno y rastrear cómo se comportan los humanos.



El experimento consistió en lo siguiente:



Analizar las reacciones de monos capuchinos que observaban a un actor tratando de sacar un juguete de una caja. Durante la dinámica, otra persona se acercaba al hombre con las intenciones de ayudarlo a sacar el objeto o impedírselo, alternadamente.



Luego de la dinámica, ambos les ofrecían comida a los primates.



El resultado del experimento fue muy revelador ya que, cuando la persona ayudó al actor, los monos no tuvieron preferencia por quien los alimentaba. Sin embargo, cuando la persona se negó a prestarle ayuda al actor, los monos prefirieron recibir comida solamente de este último.



Los perros participaron del mismo procedimiento y mostraron la misma reacción que los monos.



James Anderson, señaló al "New Scientist" que los animales son capaces de "entregar respuestas emocionales ante el comportamiento antisocial", al igual que el ser humano y que serían capaces de captar la buena y mala voluntad de las personas, condicionando su forma de actuar, dependiendo de la situación.



Las reacciones de los monos y los perros, ante el comportamiento negativo de las personas, podrían ser consideradas como una forma de ?corrección del comportamiento?, que podría ocurrir dentro de su hábitat natural con el fin de mejorar el ambiente en el que viven.



El científico también señaló que la evolución de los perros ha ocurrido exclusivamente para ser una parte de la vida de los seres humanos, tanto así, que son sensibles a la conducta humana, no sólo en relación con el animal, sino que en relación con todas las personas del entorno.



Por eso, si quieres tener una buena relación con tu mascota, primero debes relacionarte de buena forma con tu entorno.



