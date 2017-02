Look At Pet, la nueva red social para mascotas

(Tomada de la Red)

Para quienes aman a las mascotas llegó Look at Pet, se trata de una aplicación que permite crear un perfil de un perro o de su gato, subir fotos y videos, actualizar su estado e interactuar con otros usuarios.





Al bajar la aplicación se puede subir la historia clínica de la mascota, para luego acceder a ella a través de la cámara de su Smartphone.



Un botón de pánico se activa cuando se quiere hacer una denuncia o reportar el robo o pérdida de una mascota. En segundos el aviso llega a todos los usuarios que rápidamente ayudan a circular la información.



Otra característica importante de Look at Pet es el tema de los cuidadores, ya que algunos no siempre dan un buen trato a los perros que se les deja al cuidado, por eso Look at Pet promueve “hogares amigos” para que por horas o por días, personas que aman a los animales los alberguen en sus casas y los paseen.



Para formar parte de esta red de cuidadores amigos, es necesario llenar una serie de requisitos, además, cada usuario puede calificar el servicio y compartir su experiencia con otros.



Pueden descargar la aplicación de manera gratuita a través de AppStore y PlayStore.



Para tener más información de esta aplicación pueden visitar la página web www.lookatpet.com



