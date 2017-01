¡Piense positivo!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

La propuesta de autoayuda sobre pensar y hablar positivo para que te vaya bien funciona la mayoría de las veces, coinciden neurólogos y sicoterapeutas. Decir frases como: “Hoy quiero tener un día estupendo” o “afortunadamente tuve la sabiduría para superar este problema”, te hace sentir bien o te da fortaleza para enfrentar las dificultades dependiendo del momento y de la forma en que las digas.



Hugo Sánchez Castillo, jefe del laboratorio de neuropsicofarmacología y estimación temporal de la Facultad de Sicología de la UNAM considera que el lenguaje positivo funciona sólo en estados emocionales particulares.



“Cuando estamos en un estado emocional de tristeza, de angustia o de miedo hay personas que se dicen a sí mismos: ‘Échale ganas, no te preocupes, vas a salir de esta’, es lo que la gente llama ‘autoterapiarse’ y con eso lo que hacen es mandar mensajes a su cerebro para que se ponga alerta y busque soluciones.



“Esa es una de las herramientas cognitivas con las que contamos los seres humanos para enfrentar la adversidad y generar resiliencia (capacidad para enfrentar con entereza grandes dificultades)”, apunta.



Eduardo Calixto, jefe del laboratorio de neurobiología del Instituto Nacional de Siquiatría explica que tanto las frases positivas como las negativas producen una reacción bioquímica en el cerebro.



“Cuando estoy en el gimnasio y alguien me dice: ‘Bravo, bien hecho, sí puedes’ o yo mismo reconozco que me siento fuerte y maravillado por lo que mi cuerpo puede hacer, mi cerebro integra esa información y el área tegmental ventral produce dopamina que me hace sentir bien.



“Pero cuando alguien nos dice una frase negativa como: ‘Ya no quiero estar contigo porque ya no te quiero’ o cuando yo mismo me digo: ‘Soy un imbécil, todo lo hago mal’, el que entra en acción es el giro del cíngulo que es la parte del cerebro que desencadena el sentimiento de dolor moral o sicológico”, detalla.



El doctor en neurofisiología agrega que al decir frases positivas a los demás y generar en ellos una emoción positiva, también el emisor se ve beneficiado.



“Cuando yo le doy un mensaje positivo sincero a otra persona y logro hacerla sentir bien, yo también me voy a sentir bien y esto es resultado del trabajo de las neuronas especulares, que son las que permiten la empatía y literalmente provocan que imitemos la reacción o la emoción de la persona que tenemos enfrente”, señala.



Pero no se trata de repetir todos los días frases prefabricadas como “buen trabajo” o “que te vaya bien”, Calixto destaca que es necesario que las palabras en verdad tengan significado para nuestro interlocutor.



Para Fabiola Mendoza, maestra en intervención sicológica y directora de la asociación Psicología Positiva México, explica que nuestro pensamiento, expresado a través del lenguaje, tiene influencia en nuestro estado corporal.



“Si antes de subirte al metro empiezas a decirle a tu acompañante que te vas a sentir mal y te va a faltar el aire, cuando te subas efectivamente te vas a sentir mal e incluso podrías desmayarte”.



“Si por el contrario tienes un pensamiento y un lenguaje positivo los resultados van a ser mucho mejores al enfrentar cualquier situación, de hecho, enfocarte en los aspectos positivos de la vida te vuelve más creativo para idear posibles soluciones cuando enfrentas un problema, contemplar más escenarios”, señala.