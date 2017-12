¿Qué pasa con la conducta de monta de su perro?

(Tomada de la Red)

Si usted tiene perro en algún momento habrá tenido que presenciar el vergonzoso momento en el que se le monta en la pierna de algún amigo o familiar. O incluso, usted puede estar concentrado en sus tareas diarias ve a su mascota “apareándose” con un cojín o un peluche.



Pero, ¿por qué los perros se montan en las piernas o en los objetos? La respuesta a este comportamiento canino se debe a un acto de comunicación. Los perros suelen adoptar estas conductas cuando quieren reflejar estatus, jerarquía y una linea de mando. Esto informa a la otra parte que él es quien domina.



Desde temprana edad esta conducta de monta es bastante común, pero tiene un significado diferente. Aunque resulte embarazosa en algunos casos, esto sigue siendo un comportamiento sexual del animal y es por esa misma razón que el cachorro empiece a buscar un nivel de jerarquía. En muchos casos se recomienda no permitir que haga este tipo de cosas, por el contrario, de debe evitar en lo posible que las realice porque quien tiene el poder en el hogar es el dueño. No el animal. Si usted permite ese comportamiento es probable que empiece a adoptar un comportamiento de rebeldía y desobediencia.



El papel del perro debe ser sumiso. A nadie le gusta lidiar con perros desobedientes.



No solo debe prohibir este comportamiento en el hogar, también hágalo cuando esté con otros perros, pues la carga hormonal del animal lo hará competitivo, brusco y problemático.



El can debe socializar y relacionarse con los demás sin actos de dominancia y sumisión. Una relación en la que jueguen unos con otros serán benéfica para todos los que se encuentran en el entorno



Si este tipo de prácticas continúan debería optar por esterilizar al animal.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/que-pasa-con-la-conducta-de-monta-de-su-perro