Corte de cuerdas vocales, otra forma de maltrato animal

En los últimos meses, diferentes movimientos animalistas han denunciado que una nueva forma de maltrato animal se ha posicionado en varias partes del mundo.



Luego de que se conociera que las autoridades chinas castigaban con el corte de las cuerdas vocales a aquellos perros que emitieran altas cantidades de ruido, diferentes veterinarios están ofreciendo este servicio con el fin de evitar problemas con los vecinos o que su sueño se vea interrumpido por estos sonidos. Sin embargo, hay quienes aseguran que esta tendencia que está en crecimiento, es una nueva forma de maltrato animal.



Para conocer más sobre este tema, Kienyke.com consultó al veterinario Pedro Rodríguez, quien aseguró que realizar este procedimiento genera alteraciones en el comportamiento del can.



“La desvocalización además de ser un procedimiento traumático, produce que los perros presenten cambios en su comportamiento al no tener en los aullidos como una forma de expresión de sus emociones. Asimismo, se estima que las expectativas de vida del can se reducen considerablemente por este tema”, indicó el experto.



Es importante destacar, que una vez realizado este procedimiento que es considerado como cruel, perro solo queda en capacidad de emitir pequeños sonidos difíciles de percibir para personas que se encuentren a una distancia superior a cinco metros.



¿Cómo controlar a un perro que ladra bastante?

En caso de que usted como propietario de mascota tenga un perro que ladre bastante, hay diferentes tratamientos alternativos que le permiten identificar por qué se presenta este comportamiento y cómo controlarlo sin necesidad de recurrir al corte de de las cuerdas vocales ya que como se mencionó anteriormente es bastante dañino para su salud.



Es importante encontrar una forma en la que el can canalice toda esa energía que tiene, por esto, es necesario brindarle largas jornadas de paseo y juego, con el fin de que cuando llegue a casa tenga un comportamiento más mesurado.



El experto también recomienda crear un vinculo fuerte con el perro para que este no se altere por cualquier presencia o sonido. Adicionalmente, usted como propietario debe generarle la sensación de seguridad y confianza.



