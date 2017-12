¿Es verdad que la soda de dieta no engorda?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los refrescos consumidos en exceso pueden ser dañinos para tu cuerpo, contienen varios químicos; además el jarabe de maíz de alta fructosa hace que engorde el abdomen.



Muchas personas piensan que tomar “refrescos dietéticos” son de alguna manera más saludables y no engordan, pero eso no es así, las razones son:



- Contienen endulzantes artificiales, éstos producen un aumento en la producción de la hormona de almacenamiento de grasa e incrementan los antojos por dulces y carbohidratos refinados.



- Al consumir frecuentemente este tipo de refresco, las personas piensan que tienen oportunidad de comer más de todo lo demás, por lo tanto ingieren más calorías.



- Y no sólo queda en el aumento de peso, su consumo diario puede desarrollar enfermedades del corazón, derrame cerebral, diabetes, síndrome metabólico e hipertensión arterial.



- Lo recomendable es que los refrescos de cualquier tipo no sean consumidos en exceso.