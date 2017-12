Siete cosas que podrían arruinar tu Navidad

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

No tienes que ser un Grinch para que no te guste la época navideña, simplemente hay personas a las que no les gusta la Navidad, porque le produce sentimientos de soledad, ansiedad, amargura, culpa o bien porque al consentirse de más comiendo y bebiendo en exceso les causa remordimiento después.



La fuente de estas emociones negativas suele provenir de la presión que existe de demostrar “la felicidad” que exigen las fechas con la que muchos no saben lidiar.



También ocurre que la presión social de dar regalos lleva a muchas personas a endeudarse y comenzar el año con dificultades económicas.



Un manejo efectivo de estas emociones y de las finanzas es recomendable.



Estos son algunos de los factores, físicos y mentales con los que los estadounidenses tienen que lidiar durante la temporada de fiestas y que arruinar la alegría para muchos.



1. Depresión, existe la presión social de “estar feliz” estos días lo que lleva a muchas personas a la depresión, especialmente si no se tienen planes de celebración o no se está satisfecho con los que se tienen.



2. Comer de más. La temporada de Navidad se caracteriza por la abundancia de comida, cenas y fiestas a las que se asiste para celebrar, indigestión e intoxicación por comida mal preparada son dos de los riegos derivados de comer de más.



3. Beber de más es otro de los riesgos de salud comunes durante la navidad, ya sea por celebración o por depresión, muchas personas, incluso las que habitualmente no beben pueden llegar a abusar del alcohol.



4. Gastar de más, estamos tan convencidos de que la Navidad es una época para regalar, que muchas personas con tendencia a gastar de más, se endeudan fácilmente con cantidades que tendrán que pagar por años.



5. Los accidentes caseros aumentan en la temporada de navidad, desde caídas al estar colgando el adorno navideño, hasta incendios provocados por luces de navidad en mal estado.



6. Estrés familiar, para muchas personas tener que pasar días con familia puede resultar en estrés difícil de manejar.



7. La foto inocente con el Santa Claus del mall puede resultar en contagio de resfriados, gripe, infecciones estomacales etc., por la cantidad de niños que acuden a sentarse en las piernas del personaje.