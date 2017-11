6 plantas que darán flores durante todo el año y sobrevivirán a tu gato

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Cuánto mimo depositado en tu jardín, cuántas horas de atenciones, podas, trasplantes y abonado. Cuantos momentos de dedicarle una mirada y pensar lo grande que es la naturaleza y la fortuna de tener a nuestro alcance ese pedazo de tierra donde florecer las especies vegetales más bellas. Pero de pronto se se acerca el finde de temporada.... y tu gato y...¡adiós flores!



Una pena pero tranquilo, tenemos que decirte que no tiene por qué ser así. La mayoría de plantas con flores tienen su temporada y cuando pasa, a veces se pierden hasta las propias plantas. Pero lo cierto es que existen una serie de plantas resistentes que, exceptuando climas extremos o mega nevadas, pueden mantaner sus flores durante todo el año y lucir como si fuera primavera.



Si quieres descubrir cuáles son, sigue leyendo y te damos las claves para que tengas un precioso jardín floral durante todo el año.



1- Geranio



Pocas plantas son tan agradecidas como los geranios. Con no mas cuidados que un riego regular y cierto abono, el geranio florece durante las cuatro estaciones manteniendo todo su esplendor incluso en pleno invierno. Lo bueno además, es que existe una variedad considerable de geranios con vistosas formas y colores.



Así que si quieres una planta resistente, que viva perfectamente en el tiesto y con flores todo el año, el geranio es tu mejor opción.



2- Clavelina



La clavelina representa otra de esas resistentes plantas que, a pesar de florecer en verano, si no soporta un clima muy extremo puede prolongar la floración también durante el invierno. Con una bonita gama de tonos entre blanco, rojos y fucsias que se llegan a entremezclar, la clavelina en una planta alegre y con buena adaptación a tierra o maceta que adoranará tu jardín en todo momento.



Eso sí, elige la zona más soleada para ubicarla.



3- Lavanda



La mayoría de nosotros conocemos la lavanda por su aroma inconfundible aplicada en tantos productos como suavizantes, perfumes, aceites... Pero además, la lavanda tiene unas vistosas flores moradas que con los cuidados adecuados, pueden florecer durante todo el año.



Es preferible para el bienestar de la planta estar en el suelo directamente y con abundante riego y abonado. De esta forma nos regalará sus flores en cualquier época.



4- Jazmín



Parece un regalo que una planta como el jazmín pueda tener flores durante todo el año. Es enredadera y llena con facilidad una reja o lo que se quiera cubrir, se carga de flores de un modo exagerado y, por si fuera poco, dichas flores tienen un aroma embriagador como pocas.



Eso sí, tener el jazmín en un tiesto no es comparable tenerlo en la tierrra, lugar en el que crecerá mucho mejor y dará más flores aparte de que tendrá una apariencia más sana y fuerte.



5- Ciclamen



El ciclamen resulta un poco más especial respecto a los cuidados necesarios pero si estos se llevan a cabo, mantendrá un bonita floración durante prácticamente todo el año. No hay que pasarse de humedad, es bueno retirar las hojas muertas, es aconsejable el sol directo en las estaciones frías, una humedad media y si es posible que esté protegido de la intemperie directa.



A cambio tendrás preciosas flores de diferentes colores que alegrarán tu vista todos los días del año.



6- Begonia



Las begonias son las típicas plantas todoterreno que viven perfectamente en una maceta, aguantan bien las temperaturas bajas, necesitan poco riego y abono y, simplemente a cambio de mucha luz, se proveen de flores grandes, vistosas y con diversos colores que nos regalan durante todo el año.



No son delicadas para el lugar ni se marchitarán porque las cambies de un sitio a otro así que son la planta ornamental perfecta para decorar tu exterior y no preocuparse por ella demasiado.



Fuente: https://www.vix.com/es/btg/trending/58588/jardineria-a-prueba-de-mascotas-6-plantas-que-daran-flores-durante-todo-el-ano-y-sobreviviran-a-tu-gato