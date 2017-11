La mascota ideal según el niño

MADRID, España(Tomada de la Red)

Las mascotas son en general estupendas para los niños, la vida de todos mejora con ellas. Pero, ¿cuál es el compañero animal perfecto para tu hijo?



Cada niño tiene un carácter y a la hora de escoger la mascota ideal, debéis tenerlo en cuenta.



Los perros



Son ideales para los niños más tímidos o menos cariñosos. Los perros grandotes (Golden Retriever, Labrador, Husky...) son más bonachones y afables, conectarán enseguida con vuestro hijo. Al salir a pasear, conocerán a otras personas y se relacionarán con otros perros.



Los gatos



Perfectos compañeros para niños hiperactivos e impulsivos. Los gatos transmiten tranquilidad, son muy calmados y no se estresan por nada.



Los peces



Los acuarios con peces (preferiblemente de agua dulce porque son más fáciles de mantener) enseñan a los niños despistados a ser más observadores. Fomentan la concentración.



Gusanos de seda o insectos



Aunque no son las mascotas más habituales, pueden enseñar al niño a ser paciente. Si tu hijo es muy impaciente, los insectos le enseñarán a aguantar las esperas. No le quedará más remedio si quiere ver cómo se transforma un gusano en una mariposa.



Hámsters, conejitos y periquitos



Para los niños nerviosos y gritones, las cobayas, hámsters, conejitos y pájaros son perfectos. Todos ellos se asustan con facilidad ante movimientos bruscos y ruidos fuertes. Deberá aprender a ser más calmado y a permanecer en silencio.



