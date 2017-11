CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

En la actualidad existen especies del mundo salvaje que han pasado a ser mascotas, al igual que los perros o los gatos, solo que muchas de estas no son nada atractivas para el gusto de los que preferimos los animales de compañía más comunes. A continuación te presentaremos una lista con las 10 mascotas exóticas que encontramos en la actualidad.



1. Mini pig



El mini pig es un cerdo pequeño que últimamente ha cobrado mucha popularidad. Increíblemente este animal de granja se encuentra subiendo la escala de las nuevas mascotas, queriendo convertirse en un animal de compañía al igual que el gato.



2. Gato esfinge



Es el gato domestico más raro que existe, es codiciado por muchos y despreciado por otros. Es un bello ejemplar que no posee pelaje y su figura es extremadamente delgada. No es una especie de gato que una persona pueda observar a diario.



3. Tarántulas



Estas arañas a muchas personas les causan temor, pero a otras tantas les fascina, es así como existen manuales de recomendaciones para su cuidado, como también clubes de propietarios y aficionados de tarántulas.



4. Ranas



Estos anfibios de colores vivaces y de piel húmeda, tienen cada vez más fanáticos en tenerlas de mascotas. Es una mascota exótica de carácter poco expresivo, solitario e independiente.



5. Camaleón



Por lo general es un animal muy poco social el camaleón, no le agrada estar con personas ni con animales. Se pone de mal humor si lo acarician y se estresa con facilidad, En general, los aficionados que poseen uno de ellos pueden verlo como un animal de exhibición más que de compañía.



6. Serpientes



Son una alternativa peligrosa para elegirlas como mascotas, aunque son fáciles de cuidar y dóciles. Tengamos en cuenta que la serpiente es un animal salvaje, y nunca pierden su instinto de atacar enroscándose o mordiendo si se sienten amenazadas. Aun así muchas personas deciden correr ese riesgo.



7. Murciélago de la fruta



Es impactante su aspecto, pero además es un murciélago enorme. Las personas poseedoras de este animalito, aseguran que luego de superar la repugnancia y el miedo que genera su figura, se crea una importante relación entre Amo y Mascota.



8. Camarón mantis



Es de buen aspecto, aunque su carácter no es bueno. En un acuario se devoraría a sus compañeros y podría romper el vidrio. Como mascota debe vivir en solitario. Su belleza y rareza es impactante.



9. Milpiés



Los científicos creen que el milpiés de gran tamaño posee los mismos sentidos que los humanos. Es un invertebrado tranquilo, su alimentación se basa en plantas. Son adoptados como mascotas generalmente por los niños, ya que los pequeños encuentran divertido que el milpiés le camine por el cuerpo.



10. Cucaracha gigante de Madagascar



Estas cucarachas son gigantes, llegan a medir alrededor de 10cm y su longevidad es de alrededor de 5 años. Estas especies producen un silbido muy particular. Una hembra fecundada, tendrá el resto de su vida crías, y por camada da un número de 40 de estas. Se alimentan de galletas, frutas, pan, verduras y alimento para perros.



Fuente: https://www.infoanimales.com/10-mascotas-exoticas