La receta de Japón para ser el país más esbelto

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Por qué no hay tanta obesidad en Japón? ¿Son sus hábitos alimenticios, los productos que comen, la actividad física que realizan o una combinación de todo?



A Hirotaka Yamahata le enseñaron desde niño, en su natal Japón, que todos los días debería comer 30 tipos de alimentos, incluidos pescado, verdura, sopa y arroz. “Nuestra idea es siempre comer balanceado”, declara el chef, quien -como la mayoría de sus compatriotas es esbelto.



De acuerdo con datos de 2017, Japón es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con menor índice de obesidad entre personas mayores de 15 años: Apenas 3.7%.



Es decir, de sus 127 millones de habitantes, sólo unos cuatro millones 600 mil tendrían obesidad. ¿Cómo lo logran? ¿Son sus hábitos alimenticios, los productos que comen, la actividad física que realizan o una combinación de todo?



“Nuestra comida es con pescados, algas, muchas verduras. Hace como cien años casi no comíamos cerdo ni res, comíamos sólo pollo, pero no tanto, y siempre nuestra proteína es soya o pescado y mariscos. Nuestra comida es natural y balanceada. También comemos alimentos fermentados que nos van a apoyar a mantener saludable nuestro cuerpo”, explica Yamahata, chef de la Asociación México.



En Okinawa, isla japonesa en donde se concentran la mayor cantidad de personas centenarias de todo el mundo, existe una costumbre llamada “Hara hachi bu”, algo así como el estómago al 80%, cuya idea es comer sin saciarse, para favorecer la digestión.



“Si está lleno, el cuerpo se cansa para eliminar toda la comida. Si en la noche come mucho, el estómago todavía tiene alimento, entonces aunque la cabeza está durmiendo el cuerpo no y se va a cansar”, detalla Hirotaka.



La nutrióloga Saraí Vásquez, quien vivió una temporada en Japón, considera que el arroz, las verduras y la soya son las estrellas en la dieta japonesa. “Muchas de sus comidas son preparadas sin grasa, al vapor, como el arroz. Consumen muchísimo pescado y la ventaja que tienen es que es fresco y aporta nutrimentos como los omegas. Casi no comen res y, en cambio, consumen muchas verduras. También un punto importante es que consumen muchos derivados de la soya”.



El azúcar, explica Vásquez, no es un producto que se consuma de manera elevada, como sí lo es el té verde, que contiene antioxidantes. Además destaca la costumbre de tener varios platos pequeños a la hora de comer y siempre combinar un poco de verduras, arroz, carne y pescado. Esa combinación de alimentos y la variedad es lo que hacen una buena dieta y sería algo que podría implementarse en México, según la especialista.



A Hirotaka, lo que más le ha llamado la atención de la dieta mexicana -en los cuatro años que lleva viviendo en nuestro país- es la cantidad de alimentos con maíz. “En la mañana comen guajolota, torta de chilaquiles”, dice entre risas.



Otro factor como la actividad física podría ser clave en la condición de los japoneses. En la primaria, los niños deben llegar caminando a la escuela. Ya en secundaria y preparatoria, los jóvenes usan la bicicleta y el transporte público.



De hecho, el uso de la bicicleta está ampliamente difundido en Japón. En un país con bajos índices de inseguridad, el dejar la bicicleta en la calle sin protección no implica riesgo alguno. Según un informe de la organización BOVAG, en 2010 circulaban en Japón 72 millones de bicicletas, aproximadamente. Además existe algo llamado “Rajio taisou”.



En verano, los niños se reúnen temprano en las primarias para hacer una rutina de apenas algunos minutos para calentar el cuerpo mediante flexiones y estiramientos, que se hacen al rimo de una transmisión por radio. También adultos pueden realizar el ejercicio.



Pero parece que se trata, sobre todo, de una cuestión de alimentación. “Hay que comer verduras para llenar la panza”, recuerda Hirotaka.