¿Qué son los estimulantes naturales?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los estimulantes, también conocidos como psicoestimulantes o psicotónicos, son sustancias que refuerzan el estado de alerta y la atención de determinados neurotransmisores como la Dopamina y la Noradrenalina.



Además de los estimulantes químicos como las bebidas energetizantes o algunas drogas, existen unos que son totalmente naturales y que ayudan a tener un mejor físico, pues proporcionan más de la energía necesaria para aumentar los lapsos de resistencia.



Sin embargo, hay que tomar en cuenta que aunque estas colaciones son totalmente naturales, se debe hacer un uso responsable, recuerda que todo en exceso es perjudicial.



En las personas que tienen una salud considerable y vigilada, estos estimulantes pueden ayudar a mantener el metabolismo estable. La recomendación que los médicos dan es que los estimulantes naturales se consuman de forma lenta para conocer la reacción tendrán en el cuerpo.



En este artículo te daremos algunos ejemplos de estimulantes naturales que elevan los niveles de energía.



Vitamina B: Esta vitamina es especial. Se sugiere consumirla en forma de metilcobalamina.



Se debe mantener en la boca o masticarla hasta que se disuelva. Un ejemplo de esta vitamina la tienen los duraznos.



Ginseng: Este es el estimulante herbal más común. Aunque existan diversos tipos de él, cada uno posee propiedades diversas que ayudan a generar energía.



El ginseng asiático reduce los niveles de azúcar en la sangre y mejora el rendimiento cognitivo. El ginseng americano es útil para el tratamiento del trastorno por déficit de atención y de acuerdo con la Universidad de Maryland, el ginseng es un adaptógeno, es decir, ayuda al cuerpo a lidiar de mejor forma, sin embargo, diversos estudios han demostrado que estimula el sistema inmunológico.



Guaraná: Se ha comprobado que la guaraná no sólo contiene la cafeína, sino también su activo natural es el guaranine. Estudios de la Unidad de Neurociencia Cognitiva Humana han comprobado que esta hierba mejora la función cognitiva, no suele causar nerviosismo y su efecto dura entre ocho y diez horas.



Cafeína: Esta sustancia podemos encontrarla en las semillas de la planta de café, las hojas del arbusto del té y en la nuez. Es el estimulante nervioso número uno, incluye el sistema nervioso central con tres mecanismos principales: las altas concentraciones de cafeína movilizan el calcio en las células e inhiben enzimas específicas, aumenta el metabolismo de la energía en todo el cerebro mientras que disminuye el flujo sanguíneo cerebral y, por último, la cafeína activa las producción de noradrenalina y dopamina.



La cafeína se utiliza como estimulante para aumentar la vigilancia y disminuir la fatiga. También se ha demostrado que es un buen recurso para el máximo trabajo de deportistas de alto rendimiento.



Cacao: Elaborado del chocolate, el cacao contiene estimulantes como la cafeína y teobromina, elementos antidepresivos como el triptófano y mejorador del estado de ánimo como la feniletilamina.



Menta: La planta tonifica el organismo y mejora sus funciones digestivas. El aceite esencial es el mentol, que refresca y despeja la cabeza.



Ahora ya sabes que son los estimulantes naturales. Recuerda que a pesar de que no contienen químicos, hay que tomar en cuenta que el consumirlo de forma excesiva puede repercutir seriamente en el organismo.