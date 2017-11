Pasos para desmaquillarse correctamente

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Es la época en la que empezamos a hablar mucho sobre las tendencias de maquillaje otoño-invierno 2017 y los tonos a usar, si el contouring está off y es mejor el strobbing, pues vemos todos los eventos del fin de año a la vuelta de la esquina, pero… ¿qué tanto hablamos de lo importante que es desmaquillarse?



Una de las grandes verdades del mundo de la belleza es que desmaquillarse antes de ir a dormir es igual de importante que maquillarte bien para resaltar lo mejor de ti, ¿pero sabes por qué debes desmaquillarte?



Probablemente esa sea una de las razones por las cuales en ocasiones no le damos esa importancia, así que continúa leyendo y te contaremos las razones.



Ir a dormir con el maquillaje puesto es una de las peores cosas que le puedes hacer a tu piel, en muchas ocasiones, debido al cansancio o a las pocas ganas, decidimos saltarnos este paso en la rutina de belleza diaria, pero ¿cuánto daño resultará de este momento de flojerita?



Buenas razones para no olvidar desmaquillarse:



Aparecen impurezas: durante el día el rostro, además del maquillaje, recibe impurezas y suciedad que produce grasa y hace que los poros se tapen, hay que limpiar el rostro para que los residuos desaparezcan. Sino quitas el maquillaje restante, los poros se tapan y la piel se vuelve opaca, sin luz y con poros enormes.



Granos y espinillas: si vas a dormir con el maquillaje puesto, los poros y la piel no pueden respirar de manera adecuada por lo que pueden aparecer granos, puntos negros, espinillas e imperfecciones, incluso la piel se puede volver grasa.



Afectas más tu piel grasa: si tienes la piel grasa, no desmaquillar tu rostro de noche es un crimen. La piel grasa es propensa a padecer de algunas imperfecciones más fuertes derivadas de la presencia de gérmenes y bacterias, por lo que es esencial que utilices día y noche productos especiales para piel grasa.



Envejecimiento prematuro: la piel debe respirar de manera adecuada y para que se oxigene bien, antes de dormir debemos quitar el maquillaje pues si dejas el maquillaje puesto la piel no puede respirar y a la larga puede aparecer envejecimiento prematuro. Además, la piel no solo descansa de noche sino que absorbe mejor todos los nutrientes y componentes de las cremas y productos cosméticos.



Irritación en los ojos: los productos que utilizas para maquillarte los ojos como la mascara de pestañas, lápices, eye-liner, sombras, etc… sino te los quitas antes de ir a dormir pueden producir problemas oculares tales como irritación y otras enfermedades relacionadas con las bacterias.



Ojeras marcadas: la piel del contorno de ojos es una de las partes más sensibles y si no desmaquillas tus ojos de la forma correcta, la zona en la que se marcan las ojeras puede tomar un color más oscuro y visible.



Labios secos: debes de eliminar del todo tu lipstick, los restos que quedan hacen que los labios se resequen, agrieten y se deshidraten.



Piel sin luz: desmaquillarse sirve para quitar los residuos de la piel, sino se elimina todos, al final la piel pierde frescor, hidratación y luminosidad.

Bueno, ya te contamos todas las buenas razones que existen para que nunca más olvides desmaquillarte, sin embargo, la siguiente pregunta es ¿cómo puedo hacerlo bien?



¿Cómo desmaquillarse correctamente?



Y justo te damos aquí unos sencillos y efectivos pasos a seguir para desmaquillar tu rostro y dejar tu piel limpia e hidratada:



Primero, si maquillas con intensidad tus ojos y utilizas productos de larga duración o resistentes al agua, aplica con la ayuda de un algodón un desmaquillante específico (puedes probar el agua micelar) para ojos y labios así conseguirás retirar el exceso de maquillaje suavemente, eliminando sobre todo zonas que son más complicadas de retirar, como son la mascara de pestañas o el eyeliner.



Después, toma otro algodón y aplica un poco de crema limpiadora en él, pásalo por todo tu rostro, haciendo énfasis en la zona de la frente, nariz y barbilla, que es donde se acumula más el exceso de sebo y los poros tienden a estar más abiertos.



A continuación, debes utilizar un tónico hidratante, que refresque tu piel y ayude a eliminar los últimos restos de maquillaje y suciedad que queden en tu rostro.



Una vez por semana, aplica una mascarilla facial para dejar tu rostro limpio y fresco. Déjala 15 minutos o el tiempo que te indiquen las instrucciones y luego retira con abundante agua templada, evitando el contacto con los ojos.



Para finalizar, aplica una crema hidratante nutritiva, como las cremas con ácido hialurónico, indicada para la noche.



También puedes usar jabones limpiadores, pero procura comprar productos que vayan de acuerdo a tu tipo de piel para no resecarla ni engrasarla en exceso.



Si no estás segura del tipo de piel que tienes, pregunta a un experto para que te aconseje sobre qué productos son los más adecuados para ti mediante un test de cuidado facial.



No olvides que al desmaquillarse a diario tu cutis lo agradecerá y lo notarás día a día más fresco e hidratado.