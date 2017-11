Tips para el cuidado del cabello teñido

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cada vez que aplicamos un tinte capilar queremos que mantenga su deslumbrante color por mucho tiempo, pero para poder lograr esto debes saber que se requiere de una rutina especial, sobre todo si el aplicar un tinte forma parte de tu vida cotidiana para mantener un look especial, debes darle un “check” a la siguiente lista de tips para mantener tu cabello teñido en su mejor estado y evitar que algunas de las costumbres de tu rutina diaria pueda afectar el nuevo color de tu cabello.



Usa productos especiales para cabello teñido; diversas marcas han creado líneas completas diseñadas para el cuidado del color que además reparan, acondicionan y sobre todo protegen el color de tu cabellera y hacer que dure por más tiempo, haciéndote lucir ese tono que te cautivó.



No abuses de los instrumentos de calor en tus peinados: planchas, secadoras y tenazas no son tan amigables con tu cabellera y si en verdad es súper necesario que los utilices aplica algún protector de calor para causar el menor daño posible a tú fibra capilar.



Si es posible tiñe tu cabello cada 6 u 8 semanas, puedes retocar la raíz conforme va creciendo; pero teñir tu cabello con demasiada frecuencia puede llegar a dañarlo y resecarlo, por eso es vital usar los productos de protección de color.



Después de teñirlo dale un tratamiento hidratante y humectante a tu cabello, este puede ser un serum o mascarillas capilares, le darán vida a tu cabello.



Sigue las tendencias, pero elige la que mejor te va a ti en muchos sentidos, desde tu estilo de vida, hasta combinación con tu tez y contraste para que adores el cambio de color de tu cabello.



El objetivo es resaltar lo mejor de ti, y sobre todo, que te sientas cómoda con el color de tu melena; se vale experimentar, haz de esto un proceso divertido, pues tienes el apoyo de tratamientos de cuidado del cabello que con un uso constante, mantendrán tu cabello en buen estado y además con una gran gama de tintes que te presentan múltiples opciones.



Recuerda reducir el uso de plancha, secadora o tenazas, pues el calor contribuye a que se reseque dejándolo opaco, de la misma forma cuando lo laves utiliza agua tibia o fría, las temperaturas frías en el agua aplicada al cabello ayudan a revitalizar el brillo de tu cabello.