Descubren foto de Billy the Kid que valdría millones

(AP )

Pagó 10 dólares por la foto en un mercado de pulgas y probablemente la pueda vender en millones.



Los expertos creen que una foto que mostraría a Billy the Kid y Pat Garrett, el sheriff que lo mató, es auténtica y cuesta una fortuna.



Frank Abrams, abogado de Carolina del Norte apasionado por la historia, dice que adquirió el ferrotipo por primera vez en Asheville en el 2011. La imagen, que muestra cinco hombres y es parte de un set, permaneció en una pared varios años.



“Ahora la tengo en una caja de seguridad”, declaró Abrams a la Associated Press en una entrevista telefónica el martes. “No viajo con ella”.



Después de ver un programa televisivo en el 2015 sobre el hallazgo de una foto del bandido jugando al cróquet, Abrams decidió investigar un poco. Y fue entonces que le pareció reconocer a Garrett, el antiguo amigo de Billy the Kid que lo mató de un tiro.



Abrams contactó a Robert Stahl, profesor emérito jubilado de la Universidad Estatal de Arizona que conoce bien la historia de Billy the Kid. En el 2015, Stahl solicitó a la Corte Suprema de Nuevo México el certificado de defunción del bandido, cuyo nombre real era William Bonney.



Stahl dijo que creía que había “muchas probabilidades” de que el de la foto fuese Garrett, pero que no estaba seguro de si también aparecía Billy the Kid.

“Le dije que lo mejor que podía hacer era dejar que (otros expertos) analizasen la foto y le dijesen lo que pensaban”, manifestó Stahl. “Para mí, es uno de los ferrotipos del Viejo Oeste más interesantes y de mayor valor histórico”.



Abrams, quien vive en Arden, declaró a KRQE-TV de Albuquerque que pasó meses consultando a expertos forenses y que varios le dijeron que era probable que el ferrotipo fuese de 1879 o 1880. En la foto figuraba la fecha 2 de agosto de 1880, según Abrams.



Un experto en videos forenses de Los Ángeles dijo que software de reconocimiento facial reveló que era muy probable que Garrett y Billy the Kid estuviesen en la foto, según una declaración escrita. Un experto en caligrafía de Texas comparó una firma de Garrett en la foto con diez documentos que se sabe fueron escritos por él y confirmó que las escritura era de la misma persona, de acuerdo con una carta notarizada.



The Kid y Garrett fueron buenos amigos hasta que Garrett fue nombrado sheriff del condado de Lincoln. Garrett terminó matando de un tiro al pistolero en julio de 1881.



Expertos estiman que la foto solamente con Billy the Kid vale unos 5 millones de dólares, y mucho más si también aparece Garrett.



Pero Abrams no está interesado en ver cuánto le saca.

“Tal vez algún día sea rematada en algún sitio. Ya veremos”, expresó. “Por ahora, no pienso en eso. Siempre me interesó la historia y sus anécdotas”.