Frutas para combatir la diabetes

i padeces diabetes, seguramente estás conciente de que debes seguir una dieta equilibrada y con bajas cantidades de azúcar.Es cierto que algunos frutos contienen más azúcar que otros, pero, a la larga, es la cantidad total de carbohidratos lo que afecta los niveles de glucosa en la sangre, no la procedencia de esos carbohidratos. Recuerda que las frutas contienen fibra y esta retrasa la absorción del azúcar al torrente sanguíneo. Te recomendamos consumir las siguientes:Manzanas. Son ricas en fibra soluble, vitamina C y antioxidantes. Contienen pectina que ayuda a desintoxicar el cuerpo. Reducen las necesidades de insulina de los diabéticos hasta en un 35 %; ayudan a prevenir enfermedades oculares en diabéticos.Cerezas. Contienen antocianinas que son conocidas por ayudar a reducir el azúcar en la sangre mediante el aumento de la producción de insulina en un 50 %. Ayudan a combatir las enfermedades del corazón, cáncer y otras que son comunes entre las personas con diabetes.Guayaba. Tiene una alta concentración de licopeno, fibra dietética, vitamina C y potasio, que controlan los niveles de azúcar. Las personas que están en riesgo de desarrollar diabetes pueden ayudar a prevenirla bebiendo té de hojas de guayaba.Toronja. Contiene el flavonoide conocido como naringenina que aumenta la sensibilidad del cuerpo a la insulina y también ayuda a mantener un peso saludable. Siempre prefiere la fruta al jugo. Pero si tomas jugo, que sea con la pulpa.Fresas. Repletas de antioxidantes, vitaminas y fibra, son bajas en hidratos de carbono y tienen un índice glucémico de 40. Las fresas ayudan a sentirse lleno durante más tiempo, mantener tu nivel de azúcar en la sangre estable y aumentar tu nivel de energía.Por: Génesis AmarisFUENTE: Eme de Mujer